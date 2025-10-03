El podcast de Carmen Morodo: Buscan elecciones, aunque las nieguen

La subdirectora de LA RAZÓN, Carmen Morodo, analiza la estrategia actual del PSOE, que cree mucho más enfocado en la agenda judicial que en la política. "Da igual que no tengan presupuestos" o que "no puedan sacar adelante ninguna iniciativa", lo importante para los socialistas en este momento es la evolución de los casos judiciales.

Para tratar de disimular su inoperancia, utilizan como pantallas de humo el tema del aborto o la Guerra de Gaza. Pero principalmente, según comenta Morodo, su principal baza en estos momentos es tratar de "engordar a Abascal" en las encuestas con el objetivo de encender a sus propias bases. Esta "pinza PSOE-Vox", opina, beneficia a ambos partidos.

Como apunta la periodista, los socialistas buscarán evitar que se abra el juicio oral de Begoña Gómez, así como el avance de otros casos. "Le ocupa y le preocupa salvar a su mujer", aunque lo más urgente es "buscar una salida en las urnas que paralice los procedimientos judiciales".