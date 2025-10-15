El podcast de Carmen Morodo: La última liebre ya es porno duro 

La subdirectora de LA RAZÓN analiza la encuesta "fabricada" por Moncloa y publicada por el CIS, producto, asegura Morodo, de un "amor platónico" por parte de la institución liderada por Tezanos hacia Moncloa. No obstante, no podría evitar una derrota por parte del PSOE en las próximas elecciones generales.

Asimismo, comenta la preocupación existente entre los marcos socialistas por un posible atrincheramiento de Sánchez al frente del PSOE y el fomento de Vox para debilitar al Partido Popular en las encuestas.