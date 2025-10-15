Los socios avisan a Sánchez: "El drama de la vivienda puede acabar con su Gobierno"

La vivienda se ha convertido ya en uno de los grandes temas que abordará el Congreso de los Diputados este miércoles. Y los socios parlamentarios del Gobierno, lejos de trasladar la presión de la crisis hacia el PP, tal y como pretende Moncloa, están pidiendo cuentas al Ejecutivo.

El portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha subrayado durante la sesión de control al Gobierno que "el drama de la vivienda" es lo que "puede acabar con el Gobierno" de Pedro Sánchez y ha pedido al presidente que blinde el derecho a la vivienda en la Constitución.

"Ahora que abre la Constitución a que el aborto sea un derecho fundamental, cosa que me parece bien, por qué no la vivienda", ha dicho.

Rufián ha criticado "la cantidad de gente que vive en zulos, pagando como si fueran palacios" y ha denunciado que se está "traficando con un derecho fundamental". "Le proponemos la intervención del mercado, romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación", ha asegurado. "La política de vivienda de cualquier país decente debería ser una familia, una casa", ha añadido.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, también ha aprovechado su turno de palabra para presionar al Gobierno sobre esta materia. "Están contribuyendo, y mucho, a esta crisis de vivienda que sufre nuestro país", ha dicho, afeando al Gobierno que se comporta como "un fondo buitre" porque está "alimentando la especulación con ayudas al alquiler a los caseros".

"Parece que viven en un anuncio de Idealista. El presidente, cuando hay campaña, dice que va a hacer 1.000 o 10.000 viviendas públicas y hay que entender ese malestar y frustración de la gente cuando, luego, no hacen nada", ha añadido. Esta tarde, comparecerá la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y todo apunta a que vivirá un Pleno muy tenso.