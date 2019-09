Podemos, al ataque contra Errejón: “¿Qué le parece el impuesto a la banca que proponemos?”

Podemos concurrirá a las elecciones del próximo 10 de noviembre con las mismas listas y el mismo programa electoral que llevo a los comicios del 28-A. Así lo ha reiterado Noelia Vera, portavoz de la Ejecutiva morada, esta mañana. Entre las medidas estrella de ese programa electoral volverá a figurar la creación de un nuevo impuesto a los bancos, con el objetivo de que devuelvan los miles de millones de recibieron con motivo del rescate bancario que se aprobó en respuesta a la crisis financiera de 2008.

“Proponemos disciplinar a los bancos porque vivimos una situación que no se ha resuelto. La crisis la han pagado los ciudadanos y se han puesto por delante los intereses de los bancos con un rescate multimillonario que todavía no se ha devuelto”, ha subrayado Vera. La tasa a la banca que propone Podemos se articularía a través “de un impuesto específico” con un recargo de 10 puntos sobre el Impuesto de Sociedades. Tendría carácter retroactivo con el objetivo de que las entidades bancarias devuelvan íntegramente los fondos recibidos hace años por el rescate. A este respecto, Vera ha lanzado una pregunta al PSOE y a Más País: “Nos gustaría que las fuerzas que se dicen progresistas y que se presentan a estas elecciones nos dijeran qué opinan de estas medidas. Qué opinan de que propongamos disciplinar a los bancos. Hay que hablar de proyectos y hay que ponerse de acuerdo en ese sentido y no viendo quién te cae mejor y quién te cae peor”. Un mensaje que ha reiterado pasados unos minutos: “Preguntamos a los partidos progresistas, al PSOE, al partido de Íñigo Errejón, a ERC: ¿qué les parece el impuesto a la banca que proponemos?”.

De esta forma, Podemos insiste en una de las líneas de la que será su estrategia electoral: tratar de confrontar su proyecto de país con el Sánchez y con el de Errejón. Con dos vías diferenciadas: retratar las incoherencias entre lo que Sánchez promete en campaña y luego hace desde el Gobierno y, por otro lado, dejar en evidencia la falta de programa de Más País. “Nuestro objetivo en esta campaña es que hablemos de política. Hay muchos partidos y queremos ver qué proyecto de país tiene cada uno y ver cómo se afronta el reto de la incertidumbre económica. Debemos naturalizar la situación política y que se hable de programas y de en qué podemos ponernos de acuerdo. Esto es lo que hay que debatir, no de las relaciones entre todos los partidos políticos”, ha afirmado.

Tres escenarios para el 11-N

En su comparecencia ante los medios, Vera ha insistido en la necesidad de “naturalizar” el surgimiento de nuevos partidos y ha asegurado que el 11 de noviembre, el día después de las elecciones pueden darse tres escenarios posibles. El primero, según su relato, es “que gobiernen las tres derechas”, lo que “significa perpetuar los privilegios de unos pocos, someter a más recortes a las mayorías” además de “más privatizaciones y precariedad”. En segundo lugar, la portavoz morada ha advertido del riesgo de que pueda concretarse la situación “que prefiere Pedro Sánchez”, esto es, "un Gobierno del PSOE apoyado por el PP o por Cs”. Esto, ha añadido, significaría que “en materia económica se van a poner de acuerdo con Bruselas en aplicar más recortes, recortes a las mayorías

sociales”. Como tercera opción, Vera ha precisado que también es posible el escenario que prefiere Podemos: el que se da “en buena parte de las comunidades”, con “coaliciones haciendo recortes por arriba y no por abajo”.