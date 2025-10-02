Sira Rego exige a Sánchez que expulse a los diplomáticos israelíes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha exigido hoy la expulsión de la misión diplomática de Israel en España como “respuesta contundente” al “secuestro de varios barcos y activistas” de la Flotilla de la Libertad, interceptada por el Ejército israelí rumbo a Gaza. “Lo que corresponde ahora es una respuesta que pase por la expulsión de la misión diplomática de Israel en nuestro país”, afirmó antes de inaugurar dos másteres en Salamanca.

Rego reclamó “trabajar con determinación” para liderar una coalición internacional que rompa el bloqueo y abra corredores humanitarios “porque la situación es absolutamente dramática e insoportable”. Añadió que el Gobierno presta “apoyo consular desde el minuto cero” a los españoles que viajaban en la flotilla con el objetivo de “resolver la situación con la máxima celeridad”.

Preguntada por si el Ejecutivo hizo lo suficiente para garantizar su seguridad, sostuvo que se trata de “una situación de extraordinaria complejidad” y defendió que “la flotilla ha hecho un ejercicio de dignidad y ha cumplido con la legalidad internacional”. En cambio, acusó a Israel de vulnerarla: “Estamos viendo un genocidio retransmitido en directo, una vulneración sistemática de derechos humanos; Israel ha intervenido en aguas internacionales y ha secuestrado varios barcos y activistas”.

La ministra vinculó el reconocimiento del Estado palestino con “acciones políticas y diplomáticas” que permitan abrir de inmediato corredores humanitarios, y agradeció la movilización social y el papel de los activistas, a quienes atribuyó “mantener la dignidad del mundo”