Policías se manifiestan ante Marlaska por su "inacción" ante sus reclamaciones

El sindicato policial Jupol se ha manifestado este viernes en las instalaciones de la División de Formación de la Policía Nacional de Carabanchel (Madrid) durante el acto de jura de la XXXXIII promoción de oficiales de la Policía Nacional que ha presidido el director general, Francisco Pardo.

Los policías llevan reclamando desde 2018 una equiparación real con las policías autonómicas o una jubilación digna. Sin embargo, sus protestas han sido ignoradas por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el que se han manifestado ante su "falta constante de actitud negociadora" lo que les ha llevado a declarar el conflicto colectivo.

Durante la concentración, Jupol, sindicato policial mayoritario ha felicitado a los compañeros que juraban hoy sus cargos como oficiales y ha recordado que el Conflicto Colectivo presentado ante la Administración es una herramienta para luchar por sus derechos y la mejora de sus condiciones sociolaborales. Destacan la "inacción" continua tanto de la dirección general de la Policía como del Ministerio del Interior ante sus principales reclamaciones que, recuerda que en el Consejo de dirección de la Policía "no solo se negocia nuestra jornada laboral, nuestros salarios o la carrera profesional" sino que lo que se hace es "negociar con nuestras vidas y por tanto le insistimos en que Jupol no ha llegado a la Policía Nacional servilista con la Administración" por lo que asegura que no cederán en la defensa de los derechos y las mejoras en las condiciones laborales de los compañeros "a cambio de migajas".

Por ello, el sindicato policial asegura que, de no llegar a un acuerdo plantearán "acciones legales" en el marco del Conflicto Colectivo para lograr sus reivindicaciones.

También desde Jupol llaman a la unidad de acción con el resto de sindicatos policiales para hacer un frente común sobre la equiparación salarial y la jubilación digna instando a todos los sindicatos policiales a tener "altura de miras".

Son ya tres los sindicatos policiales que han convocado Conflicto Colectivo ante la continua indiferencia de Interior.