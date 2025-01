La premonición de la fiscal superior sobre la actuación de García Ortiz: "¿Para qué le mandas los correos Pilar? Los van a filtrar"

La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, trasladó al magistrado Ángel Hurtado en su declaración como testigo el pasado día 16 sus sospechas de que desde la Fiscalía General del Estado se acabarían filtrando los correos intercambiados entre la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, y el fiscal que le investiga por fraude fiscal. Así consta en la transcripción de su declaración, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que Lastra contó al instructor que la noche del 13 de marzo, ante la insistencia del fiscal general en recabar esos correos para elaborar una nota que desmintiera las publicaciones que señalaban que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad al empresario, y no a la inversa, que había sido frenado por desde la Fiscalía General del Estado, reprochó a Pilar Rodríguez, fiscal provincial, su actuación: "¿Para qué le mandas los correos Pilar? Los van a filtrar". Como así sucedió finalmente minutos después de que García Ortiz los recibiera en su correo.

En una larga declaración, Lastra explicó al magistrado cómo la mañana del 14 de marzo recibió una llamada del fiscal general a las 9:08, quince minutos después de que el jefe de prensa le remitiese la nota que la Fiscalía General del Estado pretendía publicar para desmentir que fuese el Ministerio Público quien había ofrecido al novio de Isabel Díaz Ayuso un acuerdo de conformidad a cambio de que reconociese los delitos fiscales que se le atribuyen, como se había publicado. Ella se encontraba en ese momento en su coche particular y, según reconoció, estaba "un poco quemada con este asunto", tanto por la conversación previa mantenida con el jefe de prensa, Íñigo Corral, que había amenazado con dimitir si se publicaba la nota -que desgranaba los contactos con la defensa de Alberto González Amador- como "por la filtración" de la noche anterior, cuando se divulgó un correo del abogado del novio de Ayuso del 2 de febrero mostrando al fiscal del caso, Julián Salto, su disposición a llegar a un acuerdo admitiendo la defraudación tributaria. "Según cogí el teléfono le dije: Álvaro, ¿has filtrado la nota?". A lo que García Ortiz le replicó: "Eso ahora no importa, tienes que publicar ahora mismo la nota de prensa". "La tenéis que sacar ya", insistió según el testimonio de la fiscal superior de Madrid.

"En principio yo no estoy de acuerdo"

Lastra le pidió un poco de tiempo para leerse la nota "con tranquilidad", pero le dejó claro: "En principio yo no estoy de acuerdo". "Después hablamos cuando llegue al despacho", le dijo antes de cortar la conversación.

Tras leer la nota con calma se ratificó. "No me parecía que era la forma más adecuada de hacerlo". A partir de ese momento, explicó, "empiezo a recibir llamadas del fiscal general" y se da cuenta de que en el WhatsApp de su móvil corporativo tiene varios mensajes, instándole a publicar la nota cuanto antes. "Hay que sacarla". "Si tardamos, se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo". Ante su silencio, García Ortiz insistió: "“Es imperativo sacarla, nos están dejando como mentirosos Almudena, no me coges el teléfono, si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato, la actuación de los compañeros de la fiscalía es impecable y hay que ser neutral".

Con el mismo objetivo, relató, se suceden seis llamadas del fiscal general en apenas veinte minutos, entre las 9:18 y las 9:38. "Entonces digo: no le voy a contestar,

cuando llegue al despacho, que me llame y hablamos a través del teléfono fijo, o incluso si quiere me acerco al despacho". Es en ese momento cuando su secretaria le avisa de que el fiscal general le ha llamado a través de la línea fija porque quiere "hablar inmediatamente" con ella. Una vez al habla de nuevo con García Ortiz, este insiste: "Hay que sacar la nota ya". Y Lastra vuelve a trasladarle sus discrepancias: "Mira Álvaro, ya he visto el whatsapp. Ya sé que la tienes consensuada con Pilar" (Pilar Rodríguez, fiscal provincial y subordinada de Lastra). "Yo no estoy de acuerdo con el contenido de esa nota

y por lo tanto, no voy a asumir la publicación, como como nota de mi gabinete de prensa, entonces si tú me ordenas, que me estás ordenando, que saque esa nota, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial". "Vale, pues como nota de la Provincial", zanjó el fiscal general la controversia tras un minuto de conversación sobre la polémica nota, en la que sin embargo el Tribunal Supremo no ve indicios delictivos porque los datos reservados que divulgaba ya se habían publicado con anterioridad. "Y esa es la última llamada".

"Esto yo no lo he leído en la denuncia"

El cuanto a la filtración del correo del 2 de febrero de la defensa de González Amador al fiscal del caso -en el que el instructor centra los indicios de una posible revelación de secretos-, Lastra recordó que no fue hasta el 7 de marzo cuando tuvo conocimiento -a través de la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez (también investigada por el Supremo) del procedimiento por fraude fiscal contra González Amador y de que se trata del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Es una dación de cuentas simultánea", aseguró, porque el correo también iba dirigido al fiscal general y al jefe de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, igualmente imputado (y que había preguntado expresamente a Pilar Rodríguez si había alguna investigación a Maxwell, la empresa de González Amador). Pero al tratarse de la semana de la conmemoración del Día de la Mujer y tiene "un montón de actos públicos", Lastra afirma que no veo esa dación de cuentas hasta el día siguiente, el 8 de marzo.

Cuatro días más tarde, el 12 de marzo, es cuando el fiscal de delitos económicos Julián Salto -que lleva la investigación a González Amador- le traslada al abogado del empresario que la Fiscalía ha presentado una denuncia contra él en el decanato de los juzgados de Plaza de Castilla. Ese mismo día, Salto le confirma en una reunión -a la que también asiste Pilar Rodríguez- que el abogado del empresario le había dirigido un correo proponiendo un acuerdo de conformidad (que se traduce en una rebaja en la petición de condena a cambio de reconocer los hechos delictivos y reparar el daño causado) y a raíz de ese ofrecimiento había intercambiado con el letrado varios correos.

"Bueno, sí es que este asunto acabará siendo una conformidad, porque además conozco al señor Neira (entonces abogado del novio de Ayuso) hemos hecho muchas conformidades", les trasladó el fiscal. Hasta ese momento, aseguró Lastra, no había visto "ninguno de los correos".

"Yo me cabreo con todas las filtraciones"

Posteriormente, a preguntas de la defensa de González Amador, Lastra dio más detalles de su enfado por la filtración y explicó que el día 12 de marzo, al escuchar a un periodista "hablando de nuestras diligencias de investigación", le dijo a su pareja: "Esto yo no lo he leído en la denuncia". "Y me empezó a preocupar". "¿Estaba enfadada? Hombre, sí estaba

enfadada y se lo trasladé así a Pilar (Pilar Rodríguez, fiscal provincial)".

"La Agencia Tributaria lleva muchísimo tiempo tramitando esto y justo ha salido a la luz pública en el momento en que nosotros hemos trasladado la información", reflexionó. "Eran cosas que o bien estaban en nuestras diligencias de investigación o en el expediente de Hacienda, que formaba parte de ella y por eso tenía la sospecha", manifestó expresando implícitamente que la filtración apuntaba a la Fiscalía.

"Yo desde luego me cabreo con todas las filtraciones que afectan al trabajo de cualquiera de mis 379 fiscales. Pues no me hace gracia porque para eso tenemos un gabinete de comunicación, para dar la información", aseguró Lastra.

La fiscal superior contó que fue ella, "por la trascendencia del asunto", quien alertó a García Ortiz de que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "está llamando a medios de comunicación diciendo que la Fiscalía ha ofrecido un pacto y ha recibido después órdenes de no llevarlo a cabo".