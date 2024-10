El PP presenta la querella contra el PSOE por corrupción ante la Audiencia Nacional

El PP ha cumplido y este mismo lunes ha acudido a la Audiencia Nacional para presentar la querella contra el PSOE por los presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Los populares han dado una vuelta de tuerca más a su oposición al Gobierno tras las últimas revelaciones en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, sobre todo, tras las declaraciones de un socio de Víctor de Aldama, que ha desvelado que acudían con bolsas de dinero (90.000 euros) a la sede del PSOE en la calle Ferraz para pagar supuestos favores. Tras el paso dado por el PP, se asoma un nuevo problema judicial para Pedro Sánchez, que ya acumula tres que le afectan directamente: el "caso Koldo", el "caso Begoña" y la investigación a su hermano David Sánchez.

Los últimos movimientos del PP, pasando a la acción en los tribunales con la presentación de una querella contra el PSOE por corrupción, parece que han empezado a generar bastante malestar en Sánchez. De hecho, una señal evidente de ello es que desde las filas socialistas se ha tratado de contraatacar atacando a Feijóo y a su familia, ya que acusan al líder del PP de haber adjudicado a dedo contratos a la empresa en la que trabaja su hermana cuando estaba en la Xunta de Galicia. Esa acusación no es nueva y el PSOE ya la sacó a pasear en verano, algo que Feijóo siempre ha atribuido al intento del PSOE por "tapar" la corrupción y ha relativizado porque su hermana ha trabajado en el grupo Eulen, que contrata con todo tipo de administraciones públicas. Es más, el PSOE ha amenazado con acudir a los tribunales también pese a haber acusado al PP de "subcontratar" a los jueces por usar la Justicia tras la querella que han presentado.

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha sido el encargado de acudir a la Audiencia Nacional para presentar la querella contra el PSOE y ha augurado que "toda la información que están teniendo oportunidad de conocer va a ir engordando", conforme vayan conociendo más datos de la investigación de la UCO y "más implicados" que van a "ir hablando". "Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el Gobierno y el Partido Socialista", ha advertido. Cabe recordar que el último informe de la UCO dejaba al descubierto las mentiras de Sánchez sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España ya que él dijo que no supo del desplazamiento hasta que el vuelo estaba ya en el aire y no tuvo más remedio que permitir su "parada" en España, pero realmente había autorizado él mismo esa visita cuatro días antes. Ese mismo informe también situaba a Sánchez como el "1", que era el nombre que daba la trama al presidente del Gobierno en la operación para el rescate de Air Europa.

El PP ha presentado una querella en la Audiencia Nacional porque las declaraciones del socio de Aldama están sin investigación judicial. El juez, además, ya ha dado traslado a la Fiscalía. Y no es la primera vez que el PP acude a los tribunales ya que en mayo presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid por el conflicto de intereses que supone que el Gobierno haya concedido una ayuda a Air Europa teniendo en cuenta las relaciones que tenía la empresa con la mujer del presidente del Gobierno. Hasta ahora parecía que Vox estaba liderando la acción judicial contra el Gobierno, pero el PP también ha querido acelerar con la querella ante la Audiencia Nacional.

Además de la vía judicial, el PP presiona en el flanco político-parlamentario y ha creado una Comisión de Investigación en el Senado sobre el "caso Koldo", aunque aun sigue sin fecha para que comparezca Pedro Sánchez. En este sentido, Sémper ha reiterado que será llamado a declarar en esa comisión porque debería haber ofrecido explicaciones ante los españoles y en el Congreso, pero no lo ha hecho. "Y como no ha hecho ninguna de estas dos cosas, tendrá que responder en el Senado, que es donde nosotros podemos, también con nuestra mayoría absoluta, obligarle a que comparezca y preguntarle a que responda", ha aseverado, para añadir que no hay "duda" de que Sánchez irá a esa comisión de investigación pero aún no hay fecha para ello. Finalmente, Sémper ha avisado a Sánchez y al PSOE de que "todo se va a terminar por saber". "Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales", ha enfatizado.

Además del paso con la Comisión de Investigación, el PP tiene otro instrumento parlamentario a su alcance para meter presión al Gobierno y a sus socios: la moción de censura. No obstante, por ahora, parece algo alejado aún. Sémper sí ha señalado que la moción de censura "está más justificada que nunca", pero también ha sido realista y ha recalcado que no tienen "los apoyos suficientes". Por eso, ha confirmado que "hoy" no está en la agenda del PP esa posible moción de censura. "Veremos el día de mañana", ha manifestado, para añadir que en este momento su partido está centrado en "obtener información" sobre los presuntos casos de corrupción. Según Sémper, "lo normal" en un el ejercicio de "política transparente" sería que el Gobierno "responda" a las preguntas de la oposición y "colabore con la Justicia". Sin embargo, ha dicho que "nada de esto está sucediendo".