El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, denuncia que Defensa se niega a cederles instalaciones en desuso

Las comunidades autónomas acordaron ayer acoger de forma voluntaria 400 menores migrantes tutelados actualmente en Canarias y Ceuta. Una medida que no termina de convencer al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien ha destacado que el procedimiento actual para que el menor no acompañado salga de las islas requiere convenios administrativos complejos que dificultan el traslado de los menores de manera rápida y efectiva.

Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa "Más de Uno", con Carlos Alsina, en el que ha insistido en la necesidad de modificar la Ley de Extranjería. ¿El objetivo? Buscar un mecanismo que "garantice los derechos del menor, que va a estar en un sitio donde pueda estar atendido adecuadamente y con una inmediatez que permita que no sigamos en Canarias aumentando los números que ya son insostenibles", ha explicado Clavijo.

En este sentido, aunque reconoce que "el tono de la conferencia fue muy positivo y propositivo", donde "todos entendieron y se solidarizaron con Canarias", no tiene reparos en asegurar que "hemos pecado de colapso". Se trata de un tema muy delicado que, según Clavijo, "no es falta de solidaridad de las Comunidades Autónomas", sino falta de recursos y financiación.

Insiste en recordar que "no es un problema político ni territorial. Esto es un problema humanitario. Tenemos que dar una respuesta como país si de verdad somos el primer mundo y nos importan los niños y las niñas". Por ello, se alegra de que ayer el tono general "era un tono de conciencia del grave drama humanitario y de la necesidad de dar una respuesta conjunta como país".

La negativa de Defensa

El presidente de Canarias destaca que el acuerdo de ayer fue "un pequeño parche" al que califica de "bendito parche" para todos esos menores que van a poder ser atendidos con dignidad, pero no es la solución. Además, subrayó la falta de financiación y recursos, ya que, tal y como recordó, las comunidades piden financiación para que los 13.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España puedan ser atendidos. "Al final acabas contando literas y plazas, no niños y niñas", ha denunciado Clavijo.

Y en este sentido, Clavijo ha destacado que esto debe ser "una respuesta conjunta" donde el Estado "debe colaborar" para habilitar y adjudicar recursos. "Hemos pedido al Ministerio de Defensa, y no nos lo da, instalaciones de Defensa que están en desuso que con un adecentamiento en cuestión de 20 días o un mes pueden ser habilitadas para atender a esos niños", denuncia el jefe del Ejecutivo canario.