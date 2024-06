El presidente del Parlamento balear, de Vox, rompe una foto de víctimas del franquismo y expulsa a dos diputadas del PSOE

Los sucesos acontecieron este martes, durante la celebración del último pleno del Parlamento Balear que se reunía antes del verano. Tras momentos de mucha tensión y una discusión acalorada, el presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, de Vox, tomó la decisión de expulsar a dos diputadas autonómicas del PSOE, entre gritos y reproches de otros miembros de la sala.

Durante el pleno se estaba tomando en consideración una Proposición de Ley de Vox que, junto con el Partido Popular de Baleares, tenía como objetivo derogar la Ley de memoria democrática que está en vigencia en la Comunidad Autónoma.

La bronca en el Parlamento Balear

El enfrentamiento comenzó nada más iniciarse la discusión de la norma, cuando los diputados socialistas baleares (PSIB-PSOE) y los miembros del partido ecologista, progresista y regionalista Més per Mallorca colocaron sobre sus mesas fotografías de víctimas de izquierdas del franquismo. Entre otras estaban los retratos de "las Rojas del Molinar" o de Aurora Picornell, uno de los iconos del republicanismo y el comunismo mallorquín que fue fusilada en la Noche de Reyes de 1937.

Cuando Le Senne pidió a Mercedes Garrido, vicepresidenta segunda y a Pilar Costa, secretaria segunda de la mesa que, por favor, retirasen las fotografías, éstas se negaron aludiendo que estaban realizando "un acto de justicia y reparación" por las víctimas asesinadas.

Después de esto, Le Senne ha cerrado el ordenador de una de las diputadas del PSOE sobre el que estaba pegada una de las fotografías, para después arrancar un retrato y romperlo. Inmediatamente después, entre gritos de reproche, ha expulsado a ambas miembros de la cámara del pleno que se estaba celebrando.

El Presidente del Parlamento Balear se quejó de que la Mesa "no estaba siendo neutral", como debería ser, y espetó que "Me hubiera gustado comportarme de otra manera, pero no me han dejado alternativa", intentando disculparse después de haber perdido los papeles.

La respuesta de PP y Vox

Primeramente, Le Senne pidió por favor a las diputadas autonómicas que retirasen las fotografías y, a lo que una de ellas le respondió con la pregunta "¿En base a qué artículo?".

Tras esto, el presidente les llamó por primera vez al orden, lo que hizo entrar en cólera a las socialistas,que elevaron mucho el tono de voz y, entre gritos, el Le Senne les llamó al orden por segunda y tercera vez, y acabó pidiéndoles que abandonasen el pleno.

Después de expresar que "La Mesa debe ser neutral" tras la expulsión de ambas mujeres del PSOE, Le Senne respondía, ante el grupo indignado de los diputados de la oposición: "¿Ya tienen el espectáculo que han venido a buscar?".

Como los miembros de la oposición continuaron los reproches sin dejar avanzar el pleno, el presidente de la Cámara Autonómica amenazó con echarles también: "Si no aceptan la llamada al orden, tendré que expulsarlos a todos". Además, concluía que "Podría ser más estricto y he tenido manga ancha".

La tensión ha continuado igualmente durante el tiempo que restaba de pleno. El PP, por su parte, quiso evidenciar la tendencia al enfrentamiento cuando la diputada popular Cristina Gil declaró más tarde en una intervención, lamentándose, que "la memoria, lejos de unirnos, nos separa".