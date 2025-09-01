La Princesa Leonor comienza con una sonrisa su última etapa de formación militar en San Javier

Con una elocuente sonrisa y acicalada con el uniforme reglamentario del Ejército del Aire compuesto por un pantalón azul y una chaqueta a juego en la que se enmarcan con letras de oro sus dos apellidos; Borbón Ortiz, la Princesa Leonor ha arribado a Murcia para comenzar su último curso de formación militar en la Academia General del Aire de San Javier.

Pasadas las 12:00 del mediodía, La Heredera al trono de España ha puesto fin a su descanso vacacional con su llegada al que será su hogar durante el próximo curso tras pasar en los primeros años de formación militar por la Academia General Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín en la provincia de Pontevedra. Bajo el puesto de alférez alumna, la Princesa será partícipe de la LXXVIII Promoción de la AGA y junto a sus compañeros completará los estudios militares, para que en el día elegido, pueda relevar a su padre como Reina de España.

De esta manera, la Princesa repite los pasos de sus antecesores familiares, pero con nuevas aeronaves. Su padre y su abuelo realizaron las prácticas militares con los CASA C-101 de la Patrulla Águila, que fueron jubilados el pasado mes de junio, lo que ha llevado a la instalación de los Pilatus PC-21, fabricados en Suiza. Además, Leonor aumentará sus habilidades gracias a diferentes simuladores de entrenamiento básico y de diversos recursos más avanzados, como los Flight Training Device.

La princesa Leonor de España inicia en Academia del Aire último año de formación militar FRANCISCO GOMEZ/Casa Real Agencia EFE

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, besa la bandera durante la ceremonia oficial en la que juró la misma, junto al resto de los cadetes de su curso, en una ceremonia oficial celebrada en la Academia Militar de Zaragoza este sábado y presidida por su padre, el rey Felipe VI. Javier Cebollada Agencia EFE

La princesa Leonor de España inicia en Academia del Aire último año de formación militar Marcial Guillén Agencia EFE

En los meses que la hija mayor de los Reyes pasará en San Javier, aprenderá a pilotar un avión, recibirá nociones de gran calado sobre drones o satélites, antes de culminar su formación con el primer vuelo en solitario para certificar el éxito de su aprendizaje. Cabe recordar, que la progenitora de la Casa Real, certificará su aprendizaje en un plazo inferior al establecido para acelerar el proceso formativo. Al finalizar el año, Leonor habrá completado la formación militar en tres años y recibirá el rango de teniente.

Un aprendizaje sin descanso para la Princesa Leonor

A efectos generales, el último curso de la formación militar se organiza en dos cuatrimestres, con un primero marcado por las asignaturas teóricas como la Formación Militar General, las Técnicas de Mando o la Formación Física. Con las nociones básicas y avanzadas aprendidas, será el momento de poner en práctica las competencias y aprender los aspectos técnicos y operativos antes de la batida final con el primer vuelo sin la presencia de un instructor en el interior del avión. En total, el primer mes de formación, la Princesa Leonor recibirá cerca de 50 horas de práctica en simuladores de vuelo.

Leonor comenzará su actividad pasadas las 6:30 de la madrugada con el objetivo de comenzar las clases a las ocho de la mañana que se prolongarán hasta las tres de la tarde. Para cerrar la jornada estudiantil, los 74 alumnos reforzarán su aprendizaje hasta las 18:00 horas tras una parada para recuperar energías. El final de la cadena diaria llegará con el toque de silencio a las 22:30 horas tras un tiempo de ocio y la recuperación de nutrientes con una cena que es opcional.

El coronel Luis Felipe González Asenjo ha señalado que la Princesa Leonor, de la misma manera que en sus dos años de formación, tendrá las mismas actividades y los mismos derechos que sus compañeros. "Será una alumna más, sin ningún tipo de trato especial", ha apostillado el mando militar.

Sin añadir presión a la Princesa Leonor, el coronel Asenjo no ha querido dar plazos o una fecha concreta sobre el primer vuelo de la Princesa de Asturias a bordo de un Pilatus PC-21. El primer paso de la formación radica tanto en la formación teórica de la Heredera como en las diversas actividades de menor dificultad en los simuladores CBT y FDT.

Debido a la gran expectación, aunque no se haya desvelado la confirmación oficial, se espera que el primer vuelo junto a su instructor no se dilate más allá del mes de noviembre. De la misma manera que el examen final bautizado como la 'suelta', el director de la academia ha señalado que el proceso no ha comenzado y que es precipitado hablar de fechas concretas.