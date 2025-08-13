Prohens, ante la oleada de pateras de los últimos días: "¿Dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez?"

La presidenta del Govern de Baleares, la popular Marga Prohens, se ha preguntado, ante la última oleada de pateras llegadas a las costas de Baleares, que "dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez", ante lo que califica de "abandono" del Ejecutivo.

De esta manera, en un mensaje en redes sociales, la líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el Gobierno de España "no puede seguir mirando hacia otro lado", en un contexto en el que en los últimos días han llegado más de 540 migrantes, y más de 4.000 en lo que va de año.

"Tiene las competencias, los medios y la responsabilidad de parar la ruta de inmigración irregular hacia nuestras Islas. No puede dejar abandonadas, una vez más, a Baleares", ha añadido en el mensaje publicado en su perfil oficial de X.

De la misma manera, Prohens ha reclamado que se combata a las mafias, que se doten de recursos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se incrementen los medios de control de las fronteras marítimas, que se actúe en los países de origen, que se pida ayuda a Argelia para luchar contra las mafias y que se pida ayuda también a la Unión Europea. "Mientras el resto de rutas migratorias desciende, se consolida y crece la ruta balear", ha añadido.

Llegan 14 pateras a Baleares con más de 200 personas a bordo

Durante los últimos tres días, el archipiélago balear ha recibido una treintena de pateras con más de 500 personas migrantes a bordo. Además, a ello hay que añadirle que entre el martes y el miércoles se han acogido a un total de 14 embarcaciones con más de 200 personas a bordo, según la información facilitada por la Delegación del Gobierno.

En este sentido, con los últimos datos, un total de 16 embarcaciones han sido interceptadas este pasado martes, con un total de 305 personas a bordo. El lunes fueron siete las pateras recibidas -con 97 personas a bordo- y, por el momento, el miércoles se ha comunicado la recepción de una decena de embarcaciones con un total de 140 personas migrantes.

De esta manera, en los últimos días el total de pateras recibidas en las costas de baleares ascienden a 33, con más de medio millar de personas a bordo.