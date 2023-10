El PSOE de Page rechaza debatir sobre la amnistía

El PSOE de Castilla-La Mancha se ha opuesto a la tramitación de una declaración institucional en las Cortes regionales para rechazar la posibilidad de una amnistía a los condenados por la consulta ilegal del 1-O, que el propio presidente del Gobierno en funciones admitió que está negociando, y de un hipotético referéndum de independencia en Cataluña. Además, ha acusado al Partido Popular –quien presentaba la iniciativa para que así se retrataran los partidos– de «manosear» las instituciones para «colar por la puerta de atrás un debate político».

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, denunció el «bloqueo» a que se debata la declaración institucional presentada por su grupo contra la posible amnistía de los implicados en el procés; ante lo que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, recordó que la forma de presentación incumplía el reglamento motivo por el que fue rechazada con el visto bueno de los letrados del Parlamento.

Como ya adelantó LA RAZÓN el parlamento de Castilla La Mancha no había permitido que se presentara la moción bajo la justificación de que en las Cortes no admiten que se presenten mociones políticas sobre materias que no competen a la región. Los populares la presentaron como declaración institucional pero a principios de septiembre el PSOE manchego, en solitario, había promovido una reforma del reglamento de la Cámara para que no se debatan tampoco iniciativas que no afectan a la región, y eso es lo que ocurrió ayer.

La diputada del PP responsabilizó al PSOE de lo ocurrido y aseguró que la Mesa de las Cortes «se había negado a firmar una resolución que incumbe y mucho a los castellanomanchegos». Junto a la «disconformidad con cualquier tipo de amnistía», la resolución presentada por los populares planteaba el rechazo a «toda pretensión secesionista conducente a la autodeterminación de cualquier territorio de España». Además, rechazaba que el «sistema de financiación autonómica no sea pactado con la totalidad de las regiones».

Agudo negó que la presentación de la resolución incumpliese el reglamento, ya que «ha habido declaraciones institucionales que se han acordado apenas unos minutos antes de comenzar el pleno» y cargó contra el PSOE por no permitir que se debata en el pleno por «voluntad política».

Por su parte, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, explicó en rueda de prensa posterior que «independientemente del fondo del asunto», lo que el PP quería era «alterar el orden del día convocado», algo ante lo cual el reglamento de las Cortes rige que «hay que cumplir los trámites parlamentarios». La propuesta de declaración institucional que proponía el PP «tendría que haber sido calificada a tiempo» en la Mesa de las Cortes, por lo que consideró que el PP lo que quería era «alterar el orden del día sin cumplir el reglamento». «El PP no ha hecho las cosas correctamente según la normativa interna de funcionamiento, que nadie puede saltarse» e instó a los populares a «conocer» las normas.