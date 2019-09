PSOE y Podemos se reúnen hoy en el Congreso sin visos de acuerdo

PSOE y Unidas Podemos volverán hoy a sentarse a la mesa de negociación para allanar el camino hacia la investidura. Las dos formaciones retoman así los contactos y la apariencia de que aún albergan esperanzas de llegar a un acuerdo, mientras públicamente no cesan las recriminaciones cruzadas de que ambos partidos buscan la repetición electoral. Según informaron fuentes socialistas, la cita de esta mañana en el Congreso se fijó a iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que telefoneó a su interlocutor morado, Pablo Echenique, para acabar con la parálisis en la que se habían instalado las conversaciones desde que el jueves –tras cinco horas– su primera reunión se saldara sin apenas avances.

Según los socialistas, ellos trasladaron sus propuestas –las 370 medidas para un gobierno común y progresista– y los negociadores morados quedaron en, a lo largo del fin de semana, estudiarlas y promover «un intercambio de papeles» con sus aportaciones a las mismas. Sin embargo, tal intercambio no se produjo y desde Podemos se recriminó ayer a los socialistas que tampoco se hubieran puesto en contacto con ellos. Calvo, que dijo estar «a la espera», ya anunció el domingo en una entrevista en «La Sexta» que se pondría en contacto con Echenique, «como lo he hecho siempre», si éste no lo hacía antes.

Esta semana se antoja decisiva en la negociación para la investidura y no parece que el clima entre ambas formaciones sea el más propicio para alcanzar un acuerdo. Socialistas y morados siguen en el cruce de reproches y reiteran constantemente las diferencias que a día de hoy les separan. Empezando por las posiciones maximalistas de las que parten. Los socialistas no se apean de su negativa a la coalición que ya ofrecieron en julio, mientras que los morados piden retomar en este punto –con una vicepresidencia y tres ministerios– las conversaciones para alcanzar un entendimiento que estiman «en horas». Desde Podemos advierten que el programa no será un escollo y exigen su entrada en el Ejecutivo, mientras que en Ferraz no están dispuestos a darles cabida en el Consejo de Ministros y se limitan a proponer «potentes fórmulas de cooperación» en la dirección de importantes organismos de la Administración.

Sin embargo, lejos de atraer a estas posiciones a los morados, los pronunciamientos públicos de los socialistas ayer en varias entrevistas televisivas en «Antena 3» y «Televisión Española» se centraron en afear la «hostilidad previa» y las «críticas despiadadas» que desde Podemos se vierten hacia su partido. Una actitud, reconocen, que «no crea el clima propicio para el entendimiento».

La bilateral, bloqueada

A la espera de cómo avancen las conversaciones entre los equipos negociadores, se fijará o no la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así lo reconoció ayer la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que condicionó la celebración del encuentro bilateral entre los líderes a que sus equipos encaucen el acuerdo. Esta cita serviría de broche final, pero hasta ese momento, la portavoz del PSOE en el Congreso demandó autonomía. «No necesitamos que nadie nos tutele», reivindicó.

La posición del PSOE es que el presidente en funciones no irá a una investidura sin tener cerrados previamente los apoyos. «No jugamos con las investiduras y no queremos jugar con esta», apuntan, reiterando que no la enfrentarán sin un acuerdo como ya hicieron en julio con nefasto resultado. Sin embargo, estas aspiraciones podrían verse truncadas en caso de que Podemos decidiera facilitar gratis el gobierno a Sánchez sin comprometerse a darle estabilidad en la legislatura. Una eventualidad que los socialistas rechazan pero que conllevaría declinar el encargo del Rey. En Moncloa asumen que lo tendrían difícil si cuentan con los apoyos, tal como avazó ayer este diario, y Lastra evitó pronunciarse sobre este asunto, aduciendo que no quiere adentrarse en el terreno de la «política ficción» y poniendo sobre la mesa la principal incógnita: ¿Qué acabará haciendo Podemos?