Puigdemont, Feijóo...: ¿A quién acusa Pedro Sánchez de ser un lobbista amateur?

Pedro Sánchez, contra las cuerdas por el apagón eléctrico del pasado 28 de abril en España, ha tratado de defenderse de las críticas a su modelo energético, que apuesta exclusivamente por las renovables y rechaza rotundamente las nucleares pese a los riesgos que ello conlleva, según las advertencias de los expertos. De hecho, Alberto Núñez Feijóo ha contabilizado once avisos en los últimos cinco años y el propio Sánchez, en algún momento de su comparecencia en el Congreso este miércoles, ha dejado entrever la asunción de responsabilidades por esa política energética, aunque también se ha lanzado a atacar a los grupos parlamentarios defensores de la nuclear al acusarlos de "lobbistas amateurs".

¿Contra quién se dirige? Aparentemente, contra PP, Vox y Junts, ya que son los tres partidos que han unido fuerzas para defender la continuidad de la energía nuclear. "La cuestión no es tan evidente como algunos lobbistas amateurs que tenemos en esta cámara creen", ha afirmado el presidente del Gobierno, quien ha defendido que su posición es "muy racional y razonable".

"En 2019, las grandes empresas energéticas propietarias de las centrales nucleares, pactaron entre ellas mismas un calendario de cierre para las centrales nucleares. Se iba a iniciar en 2027 e iba a durar hasta 2035. El Gobierno apoyó su decisión", ha afirmado Sánchez, quien ha asegurado que "si las empresas acuerdan otro calendario distinto que prorrogue la vida de las nucleares" se les escuchará.

No obstante, también ha puntualizado que el Gobierno avalará la continuidad de las nucleares siempre y cuando se cumplan tres requisitos: que la prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos; que sea económicamente viable para que no sea a costa del bolsillo del contribuyente; y, que la medida sea conveniente para garantizar el suministro eléctrico.

"En este momento, por mucho que escuchen en los medios de comunicación, estamos muy lejos de que esos tres requisitos se cumplan. Ninguna de esas empresas ha solicitado formalmente que se prorrogue el calendario del cierre. Por tanto, el Consejo de Seguridad Nuclear no ha realizado informes preceptivos sobre la idoneidad de la medida", ha continuado. De hecho, ha dicho que las propias empresas "están estudiando" si tiene sentido prorrogar la vida de las nucleares, "lo que demuestra que la cuestión no es tan evidente como algunos lobbistas amateurs" dicen.

No obstante, también ha reconocido de forma implícita los problemas de la sobreabundancia de renovables, que pudieron estar detrás del apagón eléctrico. "A mí me parece que es un gran acto de cortoplacismo indignarse por esos 400 millones de euros perdidos ese 28 de abril como consecuencia del corte de suministro y no pensar en los más de 150.000 millones de euros que se perderán en las próximas décadas si no nos adaptamos y mitigamos las consecuencias del cambio climático", ha afirmado, dando a entender que el apagón del 28 de abril es un peaje que hay que pagar en la transición energética que ha diseñado el Gobierno de Sánchez y, por tanto, de alguna manera se ha autoinculpado.