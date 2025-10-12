¿Por qué desfila una cabra el 12 de octubre?: Este es el origen que los españoles no conocen

Cada 12 de octubre tiene lugar el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional de España. Entre aviones, soldados, tanques y trompetas hay algo que roba más miradas que nadie: La cabra de la legión.

Pero, ¿Por qué desfila este peculiar animal junto a los militares en un día tan importante?

El desfile del 12 de octubre

El 12 de octubre es uno de los días más señalados en España, jornada marcada por el tradicional desfile militar que tiene lugar en Madrid.

En él, se muestran todos los cuerpos del Ejército ( Tierra, Marina y Aire) junto con efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo. También se pueden ver los vehículos terrestres y aeronaves más impresionantes del ejército.

El desfile cuenta con la presencia de las máximas autoridades del país, siendo el rey Felipe VI quien preside el acto en su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

¿Por qué desfila la cabra?

La presencia de la cabra se remonta a una antigua tradición militar. En antaño, las tropas acostumbraban a llevar animales consigo para asegurarse el suministro de alimentos durante las campañas militares. No obstante, con el paso de los años, los soldados empezaron a encariñarse con las cabras, llegando incluso a ser indultadas y convertirlas en las mascotas de la unidad.

Su participación en el desfile del 12 de octubre es una forma de honrar el pasado y el espíritu de la unidad, llegando a ostentar incluso el rango honorífico de "Cabo Primero". Más allá de ser solo un animal, la mascota es hoy en día un elemento integral del espíritu que define a la Legión.

¿La cabra es chico o chica?

Pese a que todo el mundo la conoce como la cabra de La Legión, la mascota de esta icónica unidad militar es tradicionalmente macho.

¿Cómo se llama la cabra de la legión?

La cabra no tiene un nombre fijo, sino que va variando en cada desfile o misión. Carneros como Killo, Camarón, Titán o Miura, han desfilado representando a La Legión bajo el rango honorífico de Cabo Primero. Normalmente estos van portando alguna prenda, como un manto con su correspondiente emblema o un chapiri o gorro legionario. En los desfiles de los últimos años también se ha podido ver que a veces les han pintado los cuernos de color oro.

¿La mascota oficial siempre ha sido una cabra?

A pesar de que el puesto oficial se lo ha apropiado la cabra, La Legión tuvo otras mascotas. Primero estuvieron los monos, originarios de Ceuta para más tarde sucederse monos de Gibraltar, ejemplares de arrui. Luego vinieron los osos e incluso loros amaestrados para decir palabras soeces.