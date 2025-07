El constructor en el foco de la "trama" de Santos Cerdán: "Koldo me pedía favores para buscar trabajo a gente del partido"

El empresario José Ruz, en el punto de mira de la investigación del "caso Koldo" por supuestos pagos para el amaño de adjudicaciones, ha admitido ante el juez que Koldo García le facilitó un teléfono seguro para sus comunicaciones, al que se referían en clave como «café» o «cafetera», lo que justificó en salvaguardar sus conversaciones porque "a veces me pedía favores para buscarle trabajo a gente del partido".

Según fuentes jurídicas, en su comparecencia como investigado, Ruz ha explicado que "en el mundo de la ejecución de las obras", y para evitar que estas se "dilaten", se establece "un procedimiento de relación personal, aunque eso no significa que no se haga el trámite administrativo". El juez sitúa bajo sospecha cuatro adjudicaciones a LIC: las obras en la A-12 en el Camino de Santiago, las ejecutadas en los municipios sevillanos de Dos Hermanas y Los Palacios; el acondicionamiento de una carretera en Teruel y las obras en la estación del AVE de Elche.

"Usted me dice que si no tienes amigos en el Ministerio de Transportes no se puede trabajar", intervino entonces el magistrado Leopoldo Puente, que a instancias de la Fiscalía Anticorrupción le ha retirado el pasaporte, le ha prohibido salir de España y le ha impuesto la obligación de acudir cada 15 días al juzgado. "Yo no he dicho eso", ha replicado el empresario valenciano. "Lo que ha dicho se parece enormemente a eso", ha apostillado el instructor. "Es a petición incluso del funcionario", ha explicado el investigado por integración en organización criminal y cohecho pasivo, que "lo que quiere es resolver el expediente que le ha caído" porque hay plazos "que estamos obligados a cumplir".

La cita de Ruz ante el juez también ha servido para que el administrador de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) haya admitido que en marzo de 2022, ocho meses después del cese de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, pidió a Koldo García hablar directamente con "el navarro" (apodo con el que según ha confirmado se refería a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE), porque "era el último que me quedaba por ver". "Había hablado con Isabel" (Pardo de Vera), "con Javier Herrero" (entonces director general de Carreteras).

Aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil infiere de los wasaps analizados que estaba molesto por ver a su empresa orillada en las adjudicaciones públicas y quería pedir explicaciones, el constructor valenciano lo ha negado.

El juez: "¿Para qué quería que le sentara Koldo con Cerdán?"

"¿Para qué quería que le sentara Koldo con Cerdán, que no tenía papel alguno en el ministerio?", le ha preguntado extrañado el magistrado. "Cuando ellos salieron del ministerio, Ábalos y Koldo, yo milagrosamente empecé a quedar último en los concursos de ADIF. De hecho, yo me voy a ver a Javier Herrero...".

"¿Por qué tenía usted interés en el Sr. Santos Cerdán, que no tenía relación alguna con el ministerio», ha insistido Puente ante las huidizas respuestas de Ruz. "A efectos de dejar de ser el último". "¿Pero por qué si no tenía relación con el ministerio?". "Era el último que yo podía imaginar... porque cuando no entiendes qué está pasando...", afirmó Ruz.

Fue un exdirectivo de Acciona, Justo Vicente –le recordó Puente– quien le avisó de que en el PSOE "le habían puesto la quilla". Motivo por el que, reiteró el constructor, decidió hablar "con el que mandaba".

En relación también con esa conversación, en la que le advirtió de que dejarles "fuera del baile" (supuestamente refiriéndose a las empresas que habrían sido beneficiadas durante la etapa de Ábalos como ministro) no era "conveniente para la ganadería", el empresario admitió que con el término "ganadería" se refería a los partidos políticos, y en este caso, al PSOE.

"Si para conseguir la UTE tengo que hablar con una papelera..."

"¿A qué se refiere con que "no es conveniente para la ganadería"?, le ha preguntado el magistrado. "¿Usted creía que esto le iba a causar perjuicio a quién?". "Me refiero al PSOE". "¿Y por qué esto no es conveniente?". "Porque es el que forma el Gobierno". "¿Pero eso qué tiene que ver?", repreguntaba un incrédulo magistrado. "Porque es una cosa que hace ruido dentro del sector...", explicó el imputado, que ha reconocido que Koldo le trasladó que Santos Cerdán le había dicho que en la nueva etapa todo "seguiría igual".

"Cuando usted quería reunirse con el Sr. Cerdán entiendo que usted entendía que tenía determinada influencia en la posición de LIC en las adjudicaciones de obra pública", apuntó el juez. "Según mi opinión", señaló Ruz. "Lo que me interesa es para qué quería hablar usted con él de esto", ha vuelto a la carga el instructor. "Porque empresas de esta talla lo que necesitan es que hablen bien de nosotros... que nos conozcan".

En el Ministerio de Transportes, ha explicado, "hay varias ligas. Grandes empresas y las más pequeñitas- Nosotros necesitamos buscar trabajo, ganar concursos, que no nos ignoren. Si para conseguir la UTE tengo que hablar con una papelera...". "Pero no habló usted con una papelera, habló con Koldo", le ha recordado Puente. "Pensé que podría ser una ayuda, sí", confesó.

Según ha contado Ruz, tras la salida de Ábalos de Transportes, los problemas se centraron con la falta de adjudicaciones se centraron en ADIF. "Nosotros teníamos más o menos el mismo número de adjudicaciones antes de que el Sr. Ábalos estuviese en el ministerio, más o menos cuando ellos estuvieron y más o menos después. Otra cosa es que hubiese un organismo muy concreto... y yo me quejaba de ser los últimos en ese organismo".

"Si no hubiese sido Koldo lo habríamos echado"

Ruz ha ofrecido una explicación poco convincente, según fuentes jurídicas, sobre los pagos mensuales de 2.600 euros a Koldo García (entre noviembre de 2022 y junio de 2023) a través de un tercer empresario, Juan Carlos Etero, quien según la UCO "habría simulado la contratación de Koldo, a quien dio de alta en la Seguridad Social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual, que más tarde era compensada por parte de LIC" a Etero (algo que Ruz ha negado expresamente).

El constructor dijo que le salió una obra en Benidorm y contrató a una empresa de seguridad, propiedad de Etero, que a su vez dejó en manos de Koldo (cuando ya había abandonado el ministerio) la vigilancia nocturna de la obra.

"A mí Koldo me pidió trabajo, me insistía en que tenía que estar unos meses dado de alta para no sé qué de su pensión". Esa obra en Benidorm, ha asegurado, fue la oportunidad para satisfacer su petición. "Había que trabajar una jornada muy larga" y decidieron poner un vigilante nocturno. "Como Koldo me estaba dando el coñazo le dije que necesitábamos guardar la obra por la noche y como estaba colaborando con el Sr. Etero...". Pero no debieron quedar muy satisfechos con el servicio. "Si no hubiese sido Koldo lo habríamos echado", ha reconocido.