El 'castigo' de Sánchez a Robles: la ministra roza los 1.000 días sin voz tras el Consejo de Ministros

14 de marzo de 2023. Esa fue la última vez que la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebra los martes. Pese a que el Gobierno de España haya tenido diversas tensiones con Israel debido a la defensa férrea del líder de los socialistas de Palestina y se haya aprobado el embargo de armas a Israel, la responsable de la cartera de Defensa no ha presentado ninguna novedad. En este sentido, el pasado mes de septiembre el elegido para presentar el plan fue el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

En aquella ocasión tuvo la oportunidad de comunicar la aprobación del Real Decreto con el que la Princesa Leonor comenzaba su formación militar que se encuentra en su fase final tres años más tarde. Ahora 993 días después de esa comparecencia la responsable de la cartera de Defensa no ha tenido la 'suerte' de ser uno de los ministros elegidos en ninguna de las ruedas de prensa. Aunque ahora el apoyo de los socios haya pasado a un segundo plano tras la ruptura de Junts con el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, Robles no ha recuperado su posición tras las reuniones de Moncloa.

Es más, la exministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España y antigua vicepresidenta del Gobierno de España, Teresa Ribera, que acumula más de un año sin formar parte del Gobierno ha tenido más protagonismo. Fuera de los ministros habituales como la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el responsable de Interior, Grande-Marlaska o la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por el Consejo de Ministros han pasado antes que Margarita en repetidas ocasiones, el Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, o el responsable de Agricultura, Luis Planas antes que Robles. Incluso la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha sido elegida desde Moncloa.

Si no se produce un cambio en la tónica del Gobierno en el día de mañana, que salvo sorpresa no ocurrirá, la ministra de Defensa, Margarita Robles, superará la barrera de los 1.000 días sin tener presencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto el próximo lunes se cumple la fecha marcada a la espera de que llegue el final de la legislatura, que salvo elecciones adelantadas, no se producirá hasta el próximo año 2027.

La relación de Sánchez con Margarita Robles

Aunque no sea la elegida desde hace años para explicar a la prensa las cuestiones relacionadas con los aspectos militares en España, desde el Gobierno se apunta a que la relación entre ambos es "correcta", sin embargo, la decisión se ha tomado para evitar molestar a los socios e intentar salvaguardar los últimos resquicios de viabilidad del Ejecutivo.

"Duerme con el traje puesto... Es una pájara". Aseguró Sánchez en el pasado con diversos audios presentados sobre los ministros y diversas personas del entorno del presidente del Gobierno. En aquella ocasión Robles no mostró su indignación ya que fueron palabras que no "tienen relevancia en el presente".