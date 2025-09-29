Las reuniones de Koldo con un exconsejero de Chivite que dijo no conocerle

Bernardo Ciriza Pérez negó en el la Comisión del Senado conocer a Koldo García. Una afirmación nerviosa y titubeante que estuvo llena de dudas y de sombras. LA RAZÓN ha podido conocer que este exconsejero navarro, y miembro de confianza de Santos Cerdán y de María Chivite, sí que mantuvo encuentros con el exasesor de Ábalos.

"Nunca he hablado con el señor Koldo García", afirmó este dirigente socialista navarro que fue durante años el encargado de ocupar la cartera de Cohesión Territorial. Su testimonio en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado estuvo lleno de dudas y risas nerviosas.

Se refirió a las obras del túnel de Belate como si fueran cosas del pasado y no fue determinante a la hora de desmentir las supuestas irregularidades o desvíos de fondos a las cuentas del PSOE. "Que yo sepa no", solo se aventuró a decir.

Entre risas nerviosas rechazó haber mantenido encuentros con Santos Cerdán, Koldo García y empresarios. Sin embargo, LA RAZÓN ha podido conocer que sí hablaba de forma continuada con el exasesor de Ábalos.

"Hay muchísimas personas a las que he intentado ayudar absolutamente en todo, que, ahora mismo, es mejor que no me conozcan. Además, respeto esa decisión. La entiendo. Repito, cualquier persona que ha estado conmigo pierde su puesto de trabajo. Si me tienen que negar en público, que me nieguen", afirmó Koldo en una entrevista reciente.

Las fiestas de Bernardo, Santos y Koldo

Parece que el exconsejero de María Chivite es una de estas personas que ahora niegan su relación con el exasesor de Ábalos. Este hombre, que fue el máximo dirigente de los socialistas navarros, está considerado como uno de los cargos más afines a Santos Cerdán.

Según ha podido conocer este medio, Bernardo ha estado en varias ocasiones con Koldo y Santos en Milagro durante las fiestas de la localidad. Es más, en algunas de estas citas han estado acompañados por mandos de la Guardia Civil.

El PP cita a María Chivite el 29 de septiembre en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado Europa Press

Uno de los proyectos más conocidos de este exconsejero cuando estaba en el Gobierno regional fue un proyecto para el peaje de los camiones. En la agenda de Koldo García, a la qu

Chivite y Cerdán

e ha tenido acceso este medio, aparecen varias citas programadas con un contacto que se llama

Sin embargo, fuentes del entorno del exasesor de Transportes niegan que estos encuentros sean con Bernardo Ciriza y afirman que las reuniones eran con Bernardo Castillo. No obstante, reconocen que sí mantuvieron contacto con el exconsejero navarro.

Uno de los puntos álgidos de la comparecencia de este hombre en el Senado fue si Cerdán participaba en las reuniones del Gobierno navarro con el Ministerio de Transportes de Ábalos en las que se hablaban de inversiones públicas para la región. Desveló que él mismo era quien se encargaba de pedirle a Santos que le acompañara.

Chivite y Cerdán

"Era una persona que estaba a nuestra disposición para ayudar", afirmó ante los senadores que cuestionaron durante más de una hora su actividad de cuatro años en el Ejecutivo de María Chivite. Precisamente, la dirigente navarra será una de las protagonistas de hoy al tener que comparecer en esta comisión de investigación.

La representante del PP en el Senado, Alicia García, fue la encargada de informar de la convocatoria de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. Durante una conferencia en la Cámara Alta, García señaló que Chivite ha tenido un papel "responsable" en el ámbito navarro del caso, acusándola de facilitar "contratos sospechosos" durante su gestión.

"Ella tapó hasta que la UCO destapó. Y lo que empezó en Navarra, Koldo, (Santos) Cerdán y Ábalos lo exportaron al Gobierno de Sánchez", aseguró durante esa comparecencia. Ahora las explicaciones tendrán que salir de la boca de la líder socialista. No podrá decir, como otros, que no conocía a Koldo o Santos Cerdán.