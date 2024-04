El Rey volverá a Cataluña esta semana

Será la cuarta visita desde que arrancó el año. El Rey Felipe VI viajará a la comunidad catalana este viernes para visitar las instalaciones de Seat con motivo de la construcción de la planta de ensamblaje de sistemas de baterías. Unas instalaciones donde también se ensamblarán las celdas que fabricará PowerCo en la Gigafábrica de baterías que el Grupo Volkswagen en Sagunto (Valencia). Se trata de un nuevo proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica para el vehículo eléctrico y conectado. Esta nueva planta creará 400 puestos de trabajo directos y 100 indirectos.

La visita de este viernes será su cuarta visita a la comunidad catalana en el último mes y medio. Don Felipe presidió el pasado 14 de febrero la entrega de despachos a los nuevos jueces, inauguró el Mobile World Congress (MWC), la mayor feria de telefonía móvil del mundo, los días 25 y 26 del mismo mes. Ya en marzo, el 18, el Monarca participó en la inauguración de la Feria Alimentaria, la cita ineludible para los profesionales del sector alimentación, bebidas y «food service». No fue su único compromiso en la Ciudad Condal. También recibió en audiencia, en el Palacete Albéniz, a los medallistas españoles en el Mundial y en el Europeo de natación disputados este año, y entregó el Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial al presidente de la compañía textil Mango, Isak Andic.

Cabe recordar que el «procés» en 2017 hizo saltar por lo aires prácticamente todos los lazos entre Generalitat y Estado y una de las relaciones que más se resintió fue, sin duda, la del Govern con la Corona. No obstante, desde que llegó Pere Aragonès a la presidencia de la Generalitat, pese a los aspavientos, las gesticulaciones y salidas de tono continuas, lo cierto es que la hostilidad hacia el Monarca se ha rebajado. No significa, no obstante, que el presidente de la Generalitat mantenga como seña de identidad el plantón al Monarca en la mayorías de sus visita.

Felipe VI volverá este viernes a la comunidad catalana después de que se hayan adelantado lo comicios autonómicos, que se celebrarán el próximo 12 de mayo y el Congreso haya dado luz verde a la ley de amnistía que borrará todos los delitos del procés .