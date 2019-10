La modificación del equilibrio de fuerzas en el seno del centro derecha lleva a que en estas elecciones Ciudadanos (Cs) haya dejado de jugar con el teórico sorpasso al PP para disputarse la estabilidad de su liderazgo en la medida de los resultados. En la formación naranja ya hablan internamente del futuro de Albert Rivera y hay cierto consenso en señalar las líneas rojas que de ser traspasadas no le dejarán otra salida que la de la dimisión.

El escenario ha dado tal vuelta que de acuerdo con los sondeos la medida del futuro de Rivera está «en que consiga superar el 10 por ciento del voto o evite una caída superior a los 15 escaños». Estas condiciones las marcan dentro de la formación naranja, donde las elecciones se viven con una enorme preocupación vinculada al futuro del propio partido. Por debajo de ese 10 por ciento, la continuidad de Rivera es un equilibrio muy difícil a pesar de que en los últimos meses se haya blindado con un equipo de dirección aún más obligado en su fidelidad que el que tenía en la campaña de las generales de abril.

Aquellos que no le siguieron en su apuesta personal por el «no es no» ya no están. Y por el camino Cs también se ha dejado su condición de partido que puede mirar de tú a tú al PP para enfrentarse ahora a sondeos que le equiparan con Vox y le anuncian una caída de más de 30 escaños. La última encuesta de octubre de NC Report, publicada por este periódico, le colocaba entre los 22 y los 24 escaños frente a los 57 que consiguió en las elecciones de abril, habiéndose dejado más de 1,8 millones de votos. En las últimas elecciones generales alcanzó el 15,86 por ciento del voto.

En esta campaña electoral Rivera nada contra corriente en un escenario en el que el PP lidera claramente el centro derecha mientras que sus competidores más directos se baten a una distancia más que significativa. Una situación que coloca en una posición especialmente complicada a Rivera porque es el resultado de la imposición de una estrategia que estaba destinada, en teoría, a relevar a Pablo Casado al frente del centro derecha. Para eso hipotecó sus posibilidades de poder autonómico, subordinándose al PP a cambio de que nadie pudiera acusarle de haber sido menos duro que los populares en su relación con los socialistas. Y para ello forzó también la renuncia de Ciudadanos a su condición de partido bisagra, en el centro, y nacido para superar situaciones de bloqueo como la que ha llevado a esta nueva repetición electoral. Ciudadanos se creó como partido bisagra para complementar al PP y al PSOE y evitar que ambos tuvieran que precisar de los escaños independentistas.

Desde 2015 Ciudadanos había crecido básicamente con ex votantes del Partido Popular, por lo que su base electoral no es de centro izquierda sino de centro derecha en un 89 por ciento de los casos, según NC Report. Manteniendo sus principales intercambios con las otras dos formaciones del centro derecha, Partido Popular y Vox. El voto que recibe o entrega a la izquierda no es significativo ni estructural y representa el 11 por ciento de los votantes.

Pero la aportación de votantes del centro izquierda es lo que modera la identificación ideológica del votante de Ciudadanos

Cs ya empezó con mal pie la precampaña electoral con el bandazo de proponer in extremis un acuerdo a Pedro Sánchez, en el que quería implicar al PP para evitar unas nuevas elecciones, después de haberse erigido en el principal portavoz del «no» al PSOE, y desde entonces hasta ahora ninguna encuesta ha recogido una activación de su electorado, sino al contrario, sigue en caída.

Bajo la presión de unas encuestas que coinciden en pronosticar una debacle electoral sin paliativos, Rivera y su núcleo de dirección han intentado rebajar la presión con el discurso de que a su electorado le cuesta movilizarse en todas las campañas y las urnas siempre les dan mejor resultado que los que anuncian los sondeos. El mantra de que «sí se puede remontar» para insuflar optimismo entre quienes tienen que salir a buscar el voto por todo el territorio nacional.

Albert Rivera ha impuesto un modelo de partido en el que todo gira alrededor de su híperliderazgo. Para lo bueno, pero también ahora para lo malo. Los que se han quedado fuera le reprochan, precisamente, su «cesarismo», y quienes siguen dentro, pero no están en el núcleo de los «elegidos» para figurar en primera línea, todavía siguen preguntándose el porqué de la estrategia que el partido ha seguido durante todos estos meses. Por primera vez desde que Ciudadanos nació hay quienes temen que lo que esté en riesgo sea el futuro del partido.

En el sondeo de LA RAZÓN del pasado mes de agosto, tras la fracasada investidura de julio, el 78,4 por ciento del electorado de Ciudadanos apostaba por un gobierno de coalición Partido Popular-Ciudadanos con la abstención del Partido Socialista. Mientras que sólo el 16,2 por ciento lo rechazaba. Tras la convocatoria electoral de septiembre, el 58 por ciento del electorado de Ciudadanos responsabilizaba a Pedro Sánchez de la repetición electoral y sólo el 6,3 por ciento acusaba a Pablo Casado.