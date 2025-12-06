Sánchez asume el "error" con Salazar y se desentiende de él: "No tengo relación"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha admitido este sábado el "error" del "caso Salazar" en primera persona, aunque se ha desentendido de él al advertir, en una conversación informal con periodistas, que no tiene relación con él.

El líder socialista niega haber encubierto a su exasesor en Moncloa pese a ser parte de su núcleo duro desde 2017. Sánchez ha excusado los fallos del partido en el poco tiempo que lleva el protocolo antiacoso del PSOE en funcionamiento.

En cualquier caso, el presidente ha admitido que al PSOE le tocará mejorar los recursos humanos para la prevención y el trato de las denuncias de acoso sexual. Sánchez ha explicado que se enteró por la información en exclusiva de "eldiario.es" de las dos denuncias de acoso contra Salazar.

Aunque, como contó este diario, las víctimas de Salazar son ya, al menos cuatro. En cualquier caso, el líder socialista ha defendido a su partido: "Cuando se han conocido casos de presunto acoso, hemos actuado con contundencia. No ha habido connivencia. Al PSOE se le exige mucho más que a otras organizaciones. Y es normal que así sea".

