Sánchez busca el voto joven en su estrategia electoral: elogios a Rosalía y gestos en el Senado

Conectar con los jóvenes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siente que los comicios electorales se acercan y con una nueva postura busca frenar la brecha a la que apunta las encuestas electorales. Fuera de la presentada de manera mensual por José Félix Tezanos, el PP es el principal favorito para consolidarse como la fuerza mayoritaria en el Congreso de los Diputados para poder recuperar el Gobierno cerca de una década después.

Desde la presidencia el líder de los socialistas para moldear el impacto de las tramas que cercan a su entorno familiar y que han terminado con el exsecretario de Organización de la formación, Santos Cerdán, en la prisión de Soto del Real, ha optado por acercar a los votantes más precoces que se encuentran arraigados en la izquierda en búsqueda del denominado "voto útil". En búsqueda de recoger a los votantes de Sumar o de Podemos, el jefe del Ejecutivo se ha convertido en una especie de "estrella del rock".

Con la apertura de la cuenta en su red social de Tik-Tok, acompañada por varios vídeos de su equipo como la presencia del ministro de Transportes, Óscar Puente o de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, el líder de los socialistas busca acercarse a los jóvenes. En la actualidad el presidente del Gobierno que se abrió al cuenta en las fechas cercanas al líder de Génova, acumula más de 210.000 seguidores.

Ya no solo su llegada a las redes sociales ha servido para diluir los casos de corrupción que cercan al PSOE, la utilización de una guayabera en su viaje a Colombia la semana pasada o las gafas utilizadas en su comparecencia ante la Comisión que indaga el Caso Koldo cambiaron la imagen generada en los ciudadanos. Las preguntas del senador del PP, Alejo Miranda de Larra, quedaron en papel mojado.

Sánchez intenta desviar la atención de la corrupción del PSOE con elogios a Rosalía

"Ya tengo mi nueva camiseta". Tras finalizar la visita a Radio 3 el presidente del Gobierno certificó su estrategia con una camiseta de la emisora que le regalaron en su visita "espontánea" con la que enalteció la nueva obra de Rosalía, que fue filtradas varios días antes de su distribución oficial. Es más en sus redes sociales felicitó a la cantante por su obra a la que "reservó una hora" para escucharlo con tranquilidad. Rodeado de los periodistas de la emisora nacional, el presidente del Gobierno calificó de "maravilla el disco". Como parte de ese relato minuciosamente elaborado, el presidente lamentó no poder acudir a festivales debido a sus responsabilidades institucionales.

Sánchez lleva meses intentando recomponer una imagen muy deteriorada. La insistencia en las redes juveniles, el tono indie, la presencia en espacios de moda y el empeño en presentarse como swiftie forman parte de su estrategia reconocible para acercar a los jóvenes de cara a los próximos comicios electorales.

En Génova la estrategia de Sánchez no ha pasado desapercibida y han aprovechado para recordar uno de los hits del último disco de Rosalía. "Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mí sensibilidad" reza la canción de la Perla una de las canciones del último disco de Rosalía, Lux, del que Pedro Sánchez se ha declarado fan número uno. "Se puede sentir retratado", aseguró Tellado tachando al presidente del Gobierno de "campeón y de Playboy".

Los ministros de Sánchez replican su estrategia electoral en busca del voto jóven

Es cierto que es la persona que más influencia tiene en la formación socialista, pero no es el único que ha realizado un cambio en su política de comunicación. El primero en acudir a las redes sociales de manera asidua fue el ministro 'tuitero', Óscar Puente, que comparte mensajes de confrontación para aumentar la polarización en la sociedad. Alguna vez ha tenido que llegar a borrar sus comentarios. Mismo caso es el de el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien también se ha abierto una cuenta para buscar el voto joven.

Fuera de las informaciones que apuntan a la posibilidad de que se nacionalicen cerca de 500.000 inmigrantes de cara a 2027, desde la Moncloa han apostado con un marcado aire electoral con una apuesta para blanquear y que se diluya la corrupción que azota al partido del imaginario popular.