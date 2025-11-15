El PP advierte a Sánchez: "Se sentará en el banquillo en breve"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en "breve" se sentará en el banquillo de los acusados para responder por la corrupción que cerca al Ejecutivo.

Desde León y con la lluvia como protagonista, el representante popular no se ha olvidado de la falta de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha vuelto a prorrogar. Sin dudar con la respuesta, ha recordado que el poder del líder de los socialistas emana de "una suma de perdedores" que han apoyado la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Sabe que, en breve, tendrá que sentarse ante los jueces para dar muchas explicaciones de su gestión al frente", ha sentenciado. De los Santos considera que este último caso “erosiona la democracia” tanto como la imagen de García Ortiz prestando declaración ante el juez en el banquillo de los acusados.

Denuncia el uso como escudo de la ministra de Igualdad

De los Santos ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su "abuso y uso instrumental" contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, derivado de los errores de los fallos en las pulseras telemáticas de los maltratadores. De esta manera busca evitar ser el foco de atención y apuntar a Podemos.

Cabe recordar que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha sido reprobada en varias ocasiones por los miembros del Senado por su responsabilidad, aunque sin olvidar la del líder de los socialistas.

El PP recuerda a Leire Díez su cita con la Justicia

Ante la comparecencia de la fontanera del PSOE, Leire Díez, la próxima semana por sus herramientas usadas para obtener información, según ha recogido Servimedia y ha podido confirmar LA RAZÓN, ha recordado que este domingo declarará como investigada la secretaria general de Presidencia, Judith Alexandra González dentro de la causa abierta contra Begoña Gómez. El lunes será el turno de la fontanera del PSOE, Leire Díez para explicar sus "extorsiones" al fiscal Ignacio Stampa. "Para que utilizaba información privilegiada obtenida de forma repugnante", se ha cuestionado el representante popular.

Con la declaración de la fontanera del PSOE, Leire Díez, se espera la aclaración de cómo operaba el "centro neurálgico" que supuestamente habría montado el PSOE en su sede de Ferraz para, "limpiar cuestiones tan sensibles para el presidente del Gobierno como las que arrinconan a su mujer, a doña Begoña Gómez”.