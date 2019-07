El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido esta noche, apenas unas horas después del fracaso de su investidura, una entrevista a la cadena de televisión Telecinco, en la que ha asegurado que, aunque “no he recibido el apoyo de Unidas Podemos ni la abstención de PP y Cs, eso no quiere decir que no podamos llegar a acuerdos en las próximas semanas”. Además, ha explicado que habían planteado una vía “que no tenía salida, pero hay que volver al punto de inicio y volver a explorar el camino”.

Ha insistido en que los cuatro grandes partidos deben ahora "reflexionar" y deben seguir el "camino de la responsabilidad" y ha apostado por "explorar otras vías" porque España necesita un Gobierno para abordar muchas tareas, entre ellas los Presupuestos del Estado y las consecuencias del Brexit.

Por eso, pese a admitir su frustración personal ha dicho que no se la puede permitir en el ámbito político y asume su responsabilidad sobre la necesidad de formar Gobierno pero insiste en que PP, Cs y Podemos deben "facilitar la investidura".

Sánchez ha asegurado que no tira la toalla para formar Gobierno y en cuanto a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la formación de Iglesias, ha explicado entre otras cosas que “Podemos no ha tenido experiencia de Gobierno y no me parecía aceptable que tuviera la gestión de los tribunos a la Seguridad Social”, ha explicado.

Ante la posibilidad de un adelanto electoral, el líder del PSOE se ha preguntado “qué alternativas tienen los demás partidos, ¿cuál es su objetivo, volver a elecciones?”. Sobre Iglesias, cree que “se ha equivocado y lo sabe y sabe al desastre al que lleva a su organización”.

Ha insistido en esta crítica a la formación morada y a su líder: “Unidas Podemos podían haber participado por primera vez en un Gobierno y han dado un portazo”.

También ha cargado contra Albert Rivera, de quien ha dicho que “está sufriendo una crisis existencial de lo que ha sido su proyecto político”