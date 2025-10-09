Sánchez elude hablar de los sobres de Ferraz en la ejecutiva: “Eso no tiene recorrido”

Ni una sola palabra. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha evitado este jueves abordar el asunto de los pagos en efectivo de su partido en la reunión de la ejecutiva. "Eso no tiene recorrido", explica una fuente presente en la cita.

Sánchez se ha mostrado "muy satisfecho" ante los suyos tras las dos victorias parlamentarias de este miércoles, en las que el Gobierno logró, gracias a Podemos, convalidar el decreto del embargo de armas a Israel y sacar adelante la ley de movilidad sostenible, impulsada por el titular del ramo, Óscar Puente. Todos los ministros del Ejecutivo están eufóricos y adelantan que queda legislatura hasta 2027 y gobierno progresista para rato.

El líder socialista no entró a valorar el último informe de la UCO, en el que se constata que Ferraz pagó los gastos de representación de los suyos en metálico. Como ha publicado este diario, fuentes conocedoras del caso que afecta a José Luis Ábalos extienden ese modus operandi al período entre 2017 y 2021 y lo esparcen a toda la ejecutiva -incluido el propio Sánchez-.

El jefe del Ejecutivo, en cualquier caso, tendrá que comparecer este mes en el Senado, a petición del PP, en la comisión de investigación del "caso Koldo" para explicar el origen de los pagos que ha desvelado la Guardia Civil. Sánchez, según fuentes del Gobierno, acudirá "con toda normalidad". Lo cierto es que el líder socialista se toma la ofensiva de la oposición a broma. Este miércoles, en el Congreso, espetó al líder del PP: "Ánimo, Alberto". Así despachó la solemnidad del anuncio de los populares de llevarle a la Cámara Alta a "decir la verdad".