Sánchez pide a Torra que "condene la violencia" para evitar "mayores errores"

El PSOE ha dado hoy el pistoletazo de salida a la precampaña en la reunión de su Comité Federal en Madrid. Lejos de citas marcadas por la crispación y la ruptura, el clima de esta mañana en Ferraz es de total cierre de filas con su líder, que ha demandado "compromiso y movilización" para unas elecciones el próximo 10 de noviembre que se antojan "cruciales" para el partido. En ellas tendrá un fuerte impacto la "crisis catalana" que "amenaza con recrudecerse" a raíz de la sentencia del "procés", que verá la luz en próximas fechas. Sánchez ha criticado el "error total" y el "naufragio absoluto" del independentismo y ha advertido de que "aún están a tiempo de evitar errores mayores", para lo que les ha pedido que "condenen la violencia de ese grupúsculo del movimiento independentista" que representan los CDR. La oferta socialista es "ley y diálogo" y ha exigido que los líderes soberanistas "reconozcan públicamente que engañaron a la sociedad catalana" con su deriva separatista.

Sánchez ha reivindicado su victoria "clara y rotunda" en los comicios de abril y mayo y ha lamentado que se acabara "imponiendo el bloqueo" a pesar de una victoria "que no nos reconocieron". En este punto, el líder socialista ha asegurado que él no quería elecciones y que, aunque "nos duele la interinidad, el bloqueo y la parálisis que vive la política desde hace cinco años", buscaba un proyecto para una legislatura, no para una investidura. Una suerte de justificación a su falta de acuerdo con Unidas Podemos. En este punto, Sánchez ha erigido al PSOE como la "izquierda cabal", una opción de gobierno "progresista y estable" y la única alternativa para frenar a la derecha. Se rescata así una de las disyuntivas de la campaña de abril: "Avanzar o retroceder".

En Ferraz se presentan como el partido capaz de "administrar con rigor, mientras que redistribuimos" y presumen de su implantación territorial y de su "proyecto nacional" frente a aquellas opciones "residuales" en España, como es el caso del PP en Cataluña y el País Vasco. Aunque esto pudiera también entenderse como una alusión velada a Más País, lo cierto es que en el discurso de Sánchez no hubo ninguna alusión a los morados ni a Errejón, a expensas de presentarse como la única opción solvente en el espectro de la izquierda.