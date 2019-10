Sánchez pide poner a España por delante de las siglas del PSOE

Pedro Sánchez quiere dejar las siglas del PSOE en un segundo plano en estas elecciones y pide a los votantes un apoyo “por el interés de España”. El líder socialista que busca ampliar al máximo sus expectativas por el centro aspira a erigirse como una opción de confianza y estabilidad para el electorado ante los retos que el país debe encarar en el futuro próximo como el desafío soberanista, la ralentización de la economía o el Brexit. El candidato socialista cree que estas amenazas están por encima de la ideología y ha llamado hoy “humildemente” a que “los ciudadanos que ponen los intereses de España por delante de las siglas, le apoyen para superar el bloqueo”.

En la presentación de la campaña del PSOE para el 10-N, Sánchez ha señalado que lo que España “necesita ahora es recuperar la confianza, un periodo de estabilidad y un proyecto común de gobierno estable” y que solo los socialistas “tenemos el proyecto, los equipos y la estructura para vertebrar el país”. En su opinión, ningún partido posee estas facultades, mientras que “consumen su tiempo en atacar al PSOE e impedir que gobierne”. “Encontrareis trabajando a las derechas con mayor o menor estridencia, a los independentistas que no quieren un gobierno fuerte y a una pretendida izquierda que une sus votos a la derecha y la ultraderecha para que no haya un gobierno de izquierdas, ya lo han hecho cuatro veces”, ha recordado el líder del PSOE.

Equiparando a Iglesias con soberanistas y PP, Ciudadanos y Vox, Sánchez expone que comparten una aspiración común que no es llegar a gobernar, si no que no lo haga el PSOE y para romper ese “muro” que es bloqueo pide a los españoles que “reúnan fuerzas” para “Ahora sí” -tercer lema de campaña- forjar con sus votos un “gobierno estable y no provisional” para que España amanezca así el próximo 11 de noviembre. “Hay un camino. Hay una oportunidad y el momento es ahora. Ahora sí”, ha finalizado.