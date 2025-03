Sánchez y Zapatero ponen el broche al fin del "lambanismo" en Aragón

Cuatro meses después del 41º Congreso Federal del PSOE, los congresos regionales siguen resolviendo el nuevo mapa de liderazgos territoriales. Este fin de semana es uno de los más trascendentes, pues tras muchos años de oposición, Pedro Sánchez consigue desactivar uno de los bastiones más críticos a su gestión. Este fin de semana se certifica el fin del "lambanismo" en Aragón y la apertura a una nueva etapa de la mano de la ministra Pilar Alegría como líder de la federación.

El cónclave estará marcado por la presencia de notables dirigentes socialistas y la ausencia del anterior secretario general. Javier Lambán confirmó esta semana que no acudirá a la cita en la que debe pasar el testigo a la que fue su protegida, pero de la que acabó renegando cuando pasó a formar parte del núcleo duro de Sánchez. En un mensaje en sus redes sociales señaló que cree que su presencia "no resultaría muy grata ni para la nueva dirección"ni para él. "Le deseo lo mejor al PSOE de Aragón y le agradezco la oportunidad que me ha dado de ser útil a Aragón y a España durante 42 años. Un fuerte abrazo, compañeros", zanjó.

Alegría será la primera mujer en ocupar este cargo en la federación aragonesa y para arroparla se darán cita en la Sala Multiusos de Zaragoza el presidente del Gobierno, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y varios ministros. Bajo el lema "La Fuerza del Cambio", este congreso espera reunir a cientos de militantes y cargos socialistas tanto a nivel autonómico como nacional, según confirmaron desde la organización, y servirá para trazar las líneas estratégicas y políticas del futuro del partido en Aragón con el objetivo de "hacer frente a la derecha y a sus recortes y retrocesos, y volver a gobernar en el 2027".

Agenda con varios ministros

La inauguración está prevista para este sábado a las 11.30 horas y contará con la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; de la presidenta de Navarra y secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, y de la propia Alegría. Previamente a este acto de inauguración, a las 10.15 horas, los 368 delegados del PSOE en este congreso (49 delegados natos, 82 de Huesca, 47 de Teruel y 190 de Zaragoza) deliberarán, a puerta cerrada, sobre el dictamen de la Comisión de Credenciales, la propuesta y elección de la Mesa del Congreso, la aprobación del orden del día, y se dará a conocer el informe de gestión de los Órganos Regionales, informa Servimedia.

Posteriormente, a las 12.30 horas se constituirán las tres comisiones de trabajo bajo el título 'Un partido transformador para Aragón', 'Economía innovadora y sostenible para Aragón' y 'El Aragón de la justicia, la igualdad y el bienestar'. Tras un parón a mediodía, los trabajos de estas comisiones continuarán a las 16.00 horas. Esa misma tarde, a las 16.30 horas, comenzará el primero de los tres ágoras previstos en este congreso. Se trata de mesas de debate en las que contarán con la presencia de ministros como Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; e Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, quienes debatirán sobre "Industria, turismo y vivienda: retos de Aragón para vertebrar el territorio".

La segunda ágora que llevará por título "Aragón como actor global" y contará con las intervenciones de los ministros de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; y el de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. La tercera mesa se denomina "Aragón y Cataluña: vecindad y entendimiento" y participarán Salvador Illa, primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, y Alegría. La jornada del sábado del congreso concluirá a las 20.00 horas, con la celebración del Plenario de Dictamen de Comisiones y aprobación de la Ponencia.

A lo largo de este sábado, los socialistas aragoneses también contarán con otras actividades, como un espacio de debate llamado 'Los Diálogos Europa', a las 10.30 horas, en la zona cafetería de la Sala Multiusos, y contará con la participación de Rosa Serrano, eurodiputada socialista, y Carlos López, secretario general de la FETE-UGT.

Ya el domingo, a partir de las 10.00 horas, los delegados en el congreso votarán, a puerta cerrada, los nuevos órganos regionales del partido (Comisión Ejecutiva Regional, Comité Regional, Comisión Regional de Ética y miembros del Comité Federal). La proclamación de los resultados está prevista a las 11.30 horas. Posteriormente, el congreso se clausurará con las intervenciones del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y Pilar Alegría, a partir de las 12.30 horas.