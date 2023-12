Semana de alto voltaje en el Congreso con la amnistía y el Día de la Constitución

Los próximos días llegan cargados de actividad política en el Congreso. Este lunes se constituyen las 23 comisiones legislativas (cada una corresponde a un Ministerio del Gobierno), un paso imprescindible para dar recorrido parlamentario a las iniciativas (leyes), mientras mañana previsiblemente se pondrá fecha al inicio de la tramitación de la amnistía. Este martes se reunirá la Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces con la intención de fijar el orden del día del Pleno de la semana que viene (12-14 de diciembre).

Es en ese Pleno en el que está previsto que la amnistía supere su primer trámite con la toma en consideración (si no es en ese Pleno, sería en el siguiente del 19-21 de diciembre): a partir de ahí, se deberá celebrar, previsiblemente, otro Pleno para votar las enmiendas a la totalidad y ya, después, pasará a Comisión para que se hagan los cambios que los socios del Gobierno pretenden hacer. Se da por hecho que tanto ERC como Junts han preparado enmiendas al articulado de la ley que registró el PSOE y ahí se puede dar un nueva batalla que complique mucho las cosas porque republicanos y posconvergentes han mostrado diferencias técnicas sobre el redactado de la norma. En el independentismo se estimaba que la amnistía iría más rápida en su tramitación parlamentaria, aunque ahora ya empiezan a asumir que, hasta junio, no quedará aprobada.

En este sentido, junio es la fecha límite para que Carles Puigdemont pueda concurrir a las elecciones europeas, una cita que interesa al expresident porque no le disgusta repetir como europarlamentario. Sin embargo, quedan ahora meses de recorrido parlamentario y judicial: en primer lugar, la amnistía tiene que superar la tramitación en el Congreso (toma en consideración, enmiendas a la totalidad, fase de Comisión y aprobación del texto final en Pleno) y, después, viajará al Senado.

En la Cámara Alta se prevé que esté, al menos, dos meses, teniendo en cuenta que hasta febrero no llegará (porque el mes de enero es inhábil): es decir, hasta el mes de abril, no regresaría al Congreso para su votación final y entrada en vigor. En el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, la ley sufrirá una dura oposición porque se prevé que se convoque a expertos juristas para que den su opinión sobre la amnistía y «retraten» al Gobierno, además de que el Consejo General del Poder Judicial (órgano de gobierno de los jueces) también va a elaborar un informe, a petición de los populares. Pese a todo ello, el PP no puede tumbar la ley en el Senado: tan solo puede retrasar su aprobación (de ahí que haya reformado el Reglamento).

Una vez aprobada la amnistía, llega la fase de aplicación: ahí los jueces tienen, al menos, dos meses para hacerlo. Es decir, hasta junio se antoja complicado que empiece a tener efectos: también hay que tener en cuenta que habrá que ver qué batallas jurídicas pueden plantear los jueces porque tienen capacidad para recurrir la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional a pesar de que no tendrá efectos suspensivos.

El martes se pondrá fecha a la tramitación de la amnistía, mientras que este lunes se van a constituir las comisiones legislativas, que tienen un papel importante para los plazos de las leyes: el presidente de cada comisión tiene la potestad de convocarlas y eso permite acelerar y acortar los plazos de tramitación. En este sentido, el PSOE presidirá once comisiones y Sumar, seis. El PP no ha concretado nada aún. Los socialistas se han apropiado comisiones de mucha relevancia por el tipo de leyes que pueden pasar, como la de Justicia (previsiblemente, la amnistía pasará por ahí), Interior, Hacienda, Constitucional, Educación o Transición Ecológica.

Finalmente, el miércoles se conmemora el 45 aniversario de la aprobación de la Constitución, una efeméride que tiene máxima relevancia porque áhora se está poniendo en cuestión la Carta Magna con la amnistía. El PP considera que la medida de gracia no cabe en la Constitución mientras que el PSOE defiende que sí es consitucional. En todo caso, el acto, que es puramente simbólico, volverá a dejar una imagen de un PSOE en solitario frente a la derecha porque ninguno de sus socios estará en el Congreso ya que no asistirán ERC, Junts, PNV y Bildu. Ya el año pasado, Vox se ausentó del acto y tan solo presenció el izado de la bandera. El acto contará con discurso de la presidenta Francina Armengol, que está en el foco de las críticas.