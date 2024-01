Los socios dejan solo a Sánchez: no ven "delito de odio" en el apaleamiento a la piñata de Pedro Sánchez

El PSOE se ha quedado aislado, sin apoyos a su izquierda, a la hora de calificar como «delito de odio» los altercados ocurridos en la noche de Nochevieja que se saldaron con un grupo de gente que terminó apaleando una piñata que representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ni Sumar, ni sus socios habituales en el Congreso de los Diputados han salido al rescate de los socialistas ni han secundado su argumento de elevar a los tribunales su denuncia al grupo Revuelta y no apoyan el hecho de que el PSOE vea «delito de odio» en los ataques violentos producidos en la noche de fin de año.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, contradijo este miércoles al PSOE en una entrevista en RNE. La también ministra gallega se une a la opinión de la mayoría de los expertos juristas que explican que el delito de odio debe afectar a la persona que hostiga o discrimina a un determinado colectivo vulnerable. Díaz tachó de «intolerable en democracia» los hechos sucedidos e instó a los populares a que «condenen» las protestas. Preguntada por su opinión sobre si constituye o no delito, fue contundente. «Pienso como jurista que no es un delito». A su juicio se trata de un acto «grave», pero no es partidaria de acudir a la vía jurídica «en estos supuestos». «El odio, yo pienso, si me permiten como jurista, no es un delito. Odiar no es un delito. Es un sentimiento que es grave y sobre todo conlleva comportamientos que son indeseables, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos», zanjó.

Con este planteamiento, Sumar se distancia de su socio de Gobierno y da por finalizado el debate sobre la definición penal de los actos violentos en la sede socialista madrileña. Mientras, el PSOE insiste y está estudiando presentar una denuncia, incluyendo también cánticos e insultos al presidente del Gobierno. De hecho, en el partido adelantan que presentarán en los próximos días el texto de la denuncia, según cita Ep de fuentes de la dirección del PSOE. En el partido de Pedro Sánchez refrendan que «lo de Ferraz fue un acto de violencia cargado de odio que está llegando a un punto que tiene que acabar ya».

En el caso de Bildu o de ERC, socios de investidura del PSOE en el Congreso de los Diputados, ni siquiera han querido entrar a valorar este aspecto. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sí denunció los hechos sucedidos, aunque lo hizo con ironía dejando ver que, en su opinión, a los socialistas les vienen bien las protestas en Ferraz. No habló de «delito de odio». En sus redes sociales fue explícito en sus críticas pero nada más. «Que los fachas llevan 40 días liándola gratis en Ferraz porque al PSOE le viene bien que se vea cuál es su alternativa y que mejor que estén con piñatas en la calle, que con el BOE en Moncloa son dos obviedades que conviene ir recordando», dijo.

Sí hay unanimidad entre PSOE y Sumar en denunciar que el PP no ha condenado los hechos, a pesar de que lleva dos días mostrando su rechazo. El propio portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, volvió a condenar ayer los hechos, aunque censuró que existe «mucha hipocresía». A su juicio, hay «una estrategia por parte del PSOE de victimización de Pedro Sánchez. «Nuestra postura es clara, condenamos todo tipo de violencia, le pedimos al PSOE que también lo hagan».