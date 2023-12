Sólo el 22% de los vascos apoya de forma clara la independencia del País Vasco

Cuando apenas quedan unos meses para la celebración de las elecciones vascas, hoy se ha hecho público que sólo un 22% de los vascos se muestra de forma clara a favor de la independencia. Una cifra que se acerca a su mínimo histórico y que choca con las campañas de EH Bildu y PNV. Si bien los primeros, la izquierda abertzale, ha encadenado una serie de éxitos electorales, estos no parecen tener trascendencia entre la población que se aleja de esos ideales independentistas.

Según refleja el último Sociómetro elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno vasco, un 37% de los vascos estaría en contra de la independencia del País Vasco, frente a un 33% que no tiene una decisión tomada y dependería de las circunstancias.

Por otra parte, el sociómetro también hace referencia al sentir de los vascos. Un 40% de la población dice sentirse tanto vasco como español, mientras que un 22% se declara más vasco que español. Frente a estos, un 21% se considera únicamente vasco. Finalmente, sólo un 4% dice ser más español que vasco y un 5%, únicamente español.

Datos sobre el sentir de los vascos Gobierno vasco

La mayoría de los vascos tiene un arraigado sentimiento nacionalista. En este sentido, en una escala del 0 al 10, el 36% se situaría entre el 4 y el 6 y un 32%, entre el 7 y el 10. Frente a ellos, un 25% se colocaría en el otro extremo, al no tener ningún apego al nacionalismo y un 8% se situaría en el "no sabe o no contesta".

Respecto a su carácter ideológico (de izquierdas o de derechas), los vascos se alejan de los extremos y se sitúan en el centro. Así, el 54% de la población vasca se situaría entre el 4 y el 6, teniendo en cuenta que el 0 es la izquierda radical y el 10 la extrema derecha.