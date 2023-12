Solo un mes ha tardado: Sánchez pasó de reivindicar sus votos para que UPN gobernase Pamplona a darle la alcaldía a Bildu

Saltó este miércoles la noticia. EH Bildu y el PSOE navarro alcanzaron un acuerdo para presentar una moción de censura al Gobierno municipal de la ciudad de Pamplona y desbancar así de la Alcaldía a UPN.

Más Noticias

La alianza entre abertzales y socialistas arrebatará el bastón de mando a Cristina Ibarrola y colocará al frente de la capital de Navarra a la portavoz de los de Otegi, Josepa Asiron, quien en la última legislatura (2015-2019) ya había sido alcaldesa.

La candidatura de UPN fue la más votada en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y logró hasta ahora gobernar en minoría. En el pleno de investidura de junio Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin votaron en contra, sumando un total de 11, mientras que los 9 votos de los de Ibarrola y los dos del PP, sumaron también 11 a favor. La abstención del PSE fueclave para permitir que la lista más votada, la de UPN, gobernase el Ayuntamiento pamplonica.

Un cambio de postura del PSOE local que contrasta con las recientes declaraciones de Sánchez en las que se vanagloriaba de que su partido había impedido que un alcalde independentista gobierne Pamplona.

El 19 de junio el líder del PSOE criticaba en una entrevista con Alsina en Más de Uno que se le reconozca a Feijóo el haber permitido la llegada en solitario del socialista Jaume Collboni a la Alcadía de Barcelona gracias a los votos del PP.

Sánchez menospreció el acto con el que el PP evitó que la lista más votada, la del independentista de Junts Xavier Trias, se hiciese con el poder de la segunda ciudad más grande de España.

"No deja de ser curioso que ahora parezca que el señor Feijóo se convierte en un hombre de Estado, en un estadista, cuando no ha hecho más que lo que hizo el señor Manuel Valls hace cuatro años, que es evitar que haya un alcalde independentista, y también como ha hecho el PSOE, por ejemplo, en Pamplona, no dando la alcaldía a Bildu y sí dándosela, en este caso, a la fuerza conservadora de UPN", dijo el presidente en el matinal de "Onda Cero".

Hace tan solo un mes, durante el debate de investidura del pasado noviembre, Sánchez le reprochaba al diputado de UPN en Madrid, Alberto Catalán, que su abstención permitió que su formación regional gobernase en Pamplona.

"En todo caso, en su lista de agravios, se le ha olvidado incorporar un pequeño matiz, ¿quién gobierna el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Con qué votos gobierna UPN el Ayuntamiento de Pamplona? ¿Por qué lo niega?", le espetó el presidente del Gobierno a un Catalán que negaba con la cabeza. Apenas un mes más tarde, UPN deja de gobernar la capital navarra.