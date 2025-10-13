Acceso

España

Inmigración

El Supremo rechaza la petición de Baleares para suspender de forma cautelar los traslados de menores no acompañados

Según ha informado el alto tribunal, no se aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una suspensión cautelarísima

PALMA , 13/08/2025.- Unos migrantes, recién llegados a Baleares , esperan en la estación Marítima de Palma para viajar mañana a la Península. Agentes del servicio marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han interceptado esta mañana a dos grupos con un total de 43 inmigrantes llegados en dos pateras distintas a Cabrera, con lo que ascienden a 237 las personas arribadas a Baleares este miércoles en quince embarcaciones. EFE/CATI CLADERA
La semana pasada el Govern presentó una solicitud ante el Supremo para imponer medidas cautelares al traslado de menores migrantesCATI CLADERAAgencia EFE
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El Tribunal Supremo ha desestimado la primera solicitud de medida cautelarísima para suspender los traslados de menores no acompañados presentada por el Govern la pasada semana.

En concreto, la Sala Tercera del TS ha desestimado la petición formulada por Baleares de suspensión cautelarísima del Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.

Según ha informado el alto tribunal, no se aprecia la concurrencia de circunstancias de especial urgencia que requiere una suspensión cautelarísima, que se realiza 'inaudita parte', es decir, sin escuchar las alegaciones de la parte recurrida.

El auto ordena la tramitación del incidente cautelar por el procedimiento ordinario, por lo que da un plazo de cinco días para formular alegaciones a la contraparte, que es la Administración del Estado.

Europa Press

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas