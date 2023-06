"Tito Berni" guarda silencio ante la jueza del "caso Mediador"

El ex diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, "Tito Berni", no ha querido declarar ante la jueza que investiga la presunta trama de corrupción política y empresarial del "caso Mediador", según confirman fuentes jurídicas. Lo mismo ha hecho ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife su sobrino Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno canario, a quien la instructora pretendía interrogar en relación al supuesto cobro de diversos pagos a los que habría aludido en conversaciones de WhatsApp. Ambos sí se han sometido a una prueba caligráfica para cotejar su letra con alguno de los documentos intervenidos en los registros policiales.

Fuentes Curbelo y su sobrino ya comparecieron ante la instructora el pasado febrero, cuando "Tito Berni" se desmarcó de la presunta trama -aunque admitió que su empresa se benefició de fondos europeos cuando estaba al frente del departamento de Ganadería en Canarias- y su sobrino afirmó que Antonio Navarro Tacoronte, el "mediador" que hacía de enlace entre políticos y empresarios, le utilizó. En su anterior comparecencia, Fuentes Curbelo intentó explicar a la jueza sus reuniones en el Congreso con empresarios (visitas a Madrid que solían terminar en un local de alterne, según consta en el sumario) que, según dijo, querían "establecerse en la Zona Especial Canaria (ZEC)". "Yo por mi formación profesional y por mi dedicación en el Congreso, pues siempre cada empresa que quiere venir a instalarse le aconsejo su instalación, le enumero los requisitos y nada más", aseguró.

La acusación de las hijas de "El Drones"

En la jornada de ayer declararon las hijas de uno de los empresarios investigados, José Suárez, "El Drones", y aseguraron que entregaron a Navarro Tacoronte más de 46.000 euros para tramitar la implantación de una sociedad en Canarias, ratificando la versión que dio su padre. Según explicaron, el "mediador" les convenció de que sería "una buena oportunidad", ofreciéndose para encargarse de las gestiones.

Marta y Arantxa Suárez dijeron, según fuentes jurídicas, que entregaron esa cantidad (que, se quejaron, no han recuperado aún) "para tramitar la nueva sociedad" y que fue la asesoría de "Tito Berni" la que se iba a encargar de tramitarlo todo. Llegaron a mantener reuniones, recordaron, con Taishet Fuentes y con Conrado Domínguez, exdirector del Servicio Canario de Salud, "para proponerles proyectos con los drones".

Pero las supuestas gestiones no fructificaban y empezaron a darse cuenta de "cosas raras", como "cargos desconocidos" en sus tarjetas de crédito -aseguraron a preguntas de su defensa-; de ahí que empezaran a "sospechar" que Navarro les había "estafado".