La UCO requisó a Ábalos un disco duro con grabaciones y documentos de su exmujer

José Luis Ábalos guardaba en un disco duro grabaciones y documentos sobre su exmujer Carolina Perles, según informan fuentes de su entorno a LA RAZÓN. El exministro habría sufrido presiones desde hace meses por parte de su antigua esposa. Unos episodios que el exministro habría recopilado y estarían en manos de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los investigadores del "caso Koldo" registraron la vivienda de José Luis Ábalos el pasado mes de junio. Los guardias civiles intervinieron 34 dispositivos electrónicos, entre los que había dos teléfonos móviles, discos duros y memorias USB. Con celeridad, la defensa del exministro reclamó al Tribunal Supremo que le devolviera los discos duros. Ahora, varios meses después se conoce qué estaba pasando.

Y es que fuentes del entorno de Ábalos explican a LA RAZÓN que el exministro de Transportes guardaba en uno de estos dispositivos información sobre su exmujer. De ahí su preocupación por recuperar cuanto antes la documentación que tenía en su poder para poder defenderse ante posibles ataques.

Estas fuentes relatan que Perles llevaría meses amenazando al exministro con quitarle hasta los bienes que compartía con ella. Uno de ellos es la famosa casa de Valencia que fue registrada por la Guardia Civil.

Los episodios violentos de Carolina Perles

Tanto Koldo como Ábalos han hecho piña en este asunto para unir sus fuerzas ante las declaraciones de Carolina Perles. El exministro guardaba en una de estas memorias portátiles grabaciones, conversaciones y documentación del calvario que ha estado sufriendo. Según su relato esta mujer habría sufrido varios episodios violentos por el consumo de alcohol. Varios de ellos relacionados con accidentes de tráfico.

Perles, en una entrevista a Telecinco, detalló punto por punto como ha sido su vida en los últimos años. "Soy Carolina Perles y probablemente el testimonio que más tema José Luis Ábalos sea el mío", comenzó relato con una contundente carta de presentación que no deja a nadie indiferente.

El matrimonio de Ábalos y Carolina se prolongó cerca de dos décadas en el tiempo. Esta agente de la Policía Local de Valencia fue la tercera mujer del exministro. Formalizaron su relación cuando él ostentaba el cargo de concejal del PSOE del Ayuntamiento. También ha ejercido como vocal y tesorera de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social.

La familia se mudó a Madrid en 2019 cuando fue nombrado ministro de Fomento. Carolina pasó a ser asesora de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Un puesto que ahora mantiene aunque se encuentre en excedencia. Nunca había levantado la voz. Al menos, públicamente para contar la historia que, a su juicio, ha vivido durante su matrimonio.

Un juzgado de Madrid rechaza frenar la difusión de la entrevista a la exmujer de Ábalos Europa Press

En uno de los primeros fragmentos, la antigua esposa de Ábalos manifestó que desveló la "doble vida" de su exmarido en el sino del PSOE. Una información que estaría en poder incluso de Pedro Sánchez. Perles afirmó haber sufrido "maltrato", "abuso" y "situaciones vejatorias" por parte del exministro de Transportes, según se recoge en un informe pericial al que tuvo acceso "The Objective".

La declaración de la exmujer de Ábalos

Perles también afirmó que presuntamente Ábalos se puso en contacto con ella para presionarle para que no contara cosas que pudieran perjudicar su estrategia de defensa ante el Tribunal Supremo. Unas presiones que también habría recibido de ella el exministro en esta historia de desencuentros que podría acabar judicializada ya que tanto el exdirigente socialista como Koldo García están atentos a sus futuras declaraciones por si fueran constitutivas de un delito.

Uno de los puntos fuertes de las declaraciones de Carolina fueron las relativas a la noche de la visita de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, el 20 de enero de 2020. "Me dijo me tengo que ir al aeropuerto ha habido un problema, solo se fue con Koldo, sin seguridad", comenzó.

Ábalos pide al Supremo que evite su "linchamiento mediático" y que investigue supuestas filtraciones de la UCO Europa Press

Ábalos habría estado en permanente contacto tanto con Marlaska como con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. "Alguno de los dos le diría que tenía que ir", añadió. "Me ha amenazado, me ha dicho que soy una inconsciente y que ahora tendré que ir a hablar al Supremo, también me ha dicho que no ha dicho nada de mí y que ahora va a empezar a hablar y que me prepare... No tengo nada que esconder", afirmó esta mujer.

Una de las pocas manifestaciones positivas que realizó sobre quien fuera su pareja durante casi veinte años es su tenacidad y su don de supervivencia. "Estoy convencida que morirá matando", valoró sobre los futuros pasos que se darán en la causa del "caso Koldo".