Últimos retos parlamentarios del año: el alza salarial de los funcionarios y la senda de déficit

Último pleno del año en el Congreso de los Diputados, donde se debatirán y votarán asuntos importantes como la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos, y los decretos para la subida salarial de los funcionarios y de medidas para cumplir compromisos pendientes con Junts.

El pleno será además escenario de una nueva sesión de control al Ejecutivo, con preguntas de PP, Vox y ERC al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su balance del año, la credibilidad que atesora su gabinete y sus preocupaciones.

También preguntarán a ministros del Gobierno sobre sus planes para el año que viene, sobre la crisis por la peste porcina, el precio de la vivienda o los casos de corrupción actualmente en investigación.

El de esta semana será además el primer pleno que se celebra con el exministro y diputado José Luis Ábalos en prisión. La Cámara está a la espera de que sea firme el auto de su ingreso en la cárcel para retirarle, en virtud del artículo 21 del reglamento del Congreso, sus atribuciones parlamentarias.

En el orden del día del miércoles está también la comparecencia del titular de Exteriores, José Manuel Albares. Pero el punto fuerte de la semana será el jueves, con un intenso pleno, donde el Gobierno se juega varias leyes y acuerdos de relevancia.

Subida salarial y nueva votación de la senda

Se votará el decreto-ley con la subida del sueldo de los empleados públicos para 2025 y 2026, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros y que, aunque entran en vigor nada más publicarse en el BOE, deberá convalidarse en el Congreso.

También se someterá a consideración de los diputados la senda de estabilidad, después de ser rechazada en su anterior paso por la Cámara.

Medidas para cumplir con Junts

Junto a todo ello, y para dar cumplimiento a los compromisos con Junts, el Gobierno aprobó la pasada semana un decreto que posibilita a los ayuntamientos hacer uso del superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles y que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas.

Este decreto será debatido y votado el jueves y en él se incluye también una reforma legal para que Cataluña vuelva a gestionar la oferta pública de empleo en los procesos de selección de los funcionarios locales con habilitación nacional.

Todo ello en plena campaña electoral para las elecciones en Extremadura que se celebran el próximo 21 de diciembre, la cual movilizará a los líderes nacionales de las formaciones políticas, y en plena crisis en el PSOE por el llamado "caso Salazar".

En el largo orden del día del último pleno del año también destaca la aprobación definitiva de la Ley de Atención a la Clientela tras su paso por el Senado y una reforma de la Ley de Dependencia.

Tezanos, Barrabés y Louzán en el Senado

En el Senado, donde no habrá sesión plenaria esta semana, serán las comisiones de investigación el centro de atención. El martes contestará el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, en la decimoctava y más esperada comparecencia de la comisión creada para indagar sobre la gestión que él realiza desde que lo dirige en 2018.

En la comisión del caso Koldo responderán el miércoles el exvicerrector de la Complutense madrileña Juan Carlos Doadrio y el jueves el empresario Juan Carlos Barrabés, en la que el PP ha llamado "semana temática sobre Begoña Gómez".

Además, comparecerá el presidente de la Federación de Fútbol, Rafael Louzán, también el jueves, para hacer balance de su gestión ante la comisión encargada de deportes y varias comisiones más contarán también con exposiciones de expertos o celebrarán debates entre senadores.

Destaca asimismo el estreno esta semana de dos nuevas comisiones, creadas con la última reforma reglamentaria, una para potenciar el municipalismo y otra de vigilancia de la contratación pública para prevenir la corrupción.

EFE