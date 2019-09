Una hermana de Puigdemont actuó de enlace entre los CDR detenidos y Torra

Según desvela la Cadena Ser, la hermana del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, habría actuado de enlace entre los CDR sospechosos de terrorismo detenidos esta semana por la Guardia Civil y el actual presidente catalán Quim Torra.

Según consta en uno de los autos que llevó a prisión a los siete CDR detenidos y al que ha tenido acceso Efe, se entrevistaron con la hermana de Puigdemont el 15 de septiembre de 2018 "en un encuentro cuyas características exigían unas grandes medidas de seguridad que fueron asumidas y adoptadas por parte del ERT (Equipo de Respuesta Táctica), consiguiendo llevar a término la misma".

"Tras un pormenorizado análisis de las intervenciones telefónicas", indica el auto, se supo que ese día el ERT "organizó, planificó y ejecutó una reunión secreta in itinere con la hermana del ex presidente Carles Puigdemont con la intención de entregar documentación sensible y establecer comunicaciones seguras entre el expresidente huido" y Torra.

Los miembros de los autodenominados Equips de Resposta Tàctica (ERT) de los CDR tendrían como objetivo abrir un canal de comunicación seguro entre ambos. De hecho, en la información recabada por la Guardia Civil constarían comunicaciones intervenidas a los sospechosos Ferrán Jolis y Xavier Buigas que detallan cómo fue dicho encuentro.

La célula desarticulada pretendía causar el caos en Cataluña a partir del próximo 1 de octubre y hasta que se conozca la sentencia del juicio de los encausados por el intento secesionista denominado «procés».

De haber logrado llevar a cabo sus planes, es fácil imaginar lo que hubiera ocurrido en Cataluña, o al menos en la zonas en las hubieran podido actuar los presuntos terroristas, mediante la generación de una situación de incomunicación, sin energía y con la obstrucción de las vías de comunicación.

Es obvio que nueve individuos no podían por sí solos materializar una planes tan ambiciosos, pero las investigaciones de la Guardia Civil continúan.

De momento, el juez García Castellón, a instancias del fiscal Carballo, mandó a prisión a siete de los integrantes del grupo criminal. Dos de ellos, en una decisión inteligente, abandonaron la disciplina del ERT y pidieron abogados de oficio ajenos a los que les enviaban desde el entorno independentista.