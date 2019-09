Urdangarín tendrá 36 días de permiso al año a partir del 28 de noviembre

Iñaki Urdangarín abandonó ayer por vez primera los muros de la cárcel de Brieva (Ávila) para realizar unas horas de voluntariado en el Hogar Don Orione, en la madrileña localidad de Pozuelo de Alarcón. Una escena que se repetirá dos veces por semana por tiempo indefinido, a no ser que finalmente la Fiscalía decida recurrir la decisión del juez de vigilancia y que se estimase la impugnación. La decisión del Ministerio Público no está todavía decidida, según señaló ayer la propia fiscal general del Estado, María José Segarra,

En todo caso, hay un dato que posibilitará que el ex duque de Palma pueda salir de la cárcel con cierta regularidad. Será a partir del próximo 28 de noviembre, fecha en que cumplirá un cuarto de la condena de cinco años y diez meses que le impuso la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca por el «caso Nóos».

Una vez que haya cumplido esa parte de la pena y, al igual que los demás reclusos clasificados en segundo grado penitenciario, podrá disfrutar de 36 días de permiso al año. El artículo 154 del Reglamento Penitenciario es taxativo al respecto: «Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta».

En el caso de Urdangarín, al estar clasificado en segundo grado, podrá disfrutar de 36 días al año, que se distribuirán en los semestres. Es decir, 18 días entre enero y finales de junio, y otros tanto entre julio y diciembre.

Para que pueda tener esos permisos, debe reunir una serie de requisitos, además de la clasificación en segundo grado y tener cumplida una cuarta parte de la condena: que no se observe que tiene una mala conducta en el centro penitenciario y contar con el informe preceptivo del Equipo Técnico, aunque éste no es vinculante. Junto a ello, se requiere también que no resulte probable el quebrantamiento de condena; que no sea previsible la comisión de nuevos delitos y que el permiso pueda tener una repercusión negativa en el programa individualizado de tratamiento.

La concesión de los permisos ordinarios, previa solicitud por parte del interno, requiere de la valoración, por el Equipo Técnico, de los requisitos objetivos y subjetivos ya mencionados, así como su valoración de la evolución y pronóstico de cada persona solicitante. Con este informe, es la Junta de Tratamiento la que acuerda la concesión del mismo, que de ser en positivo requerirá de al menos una de las siguientes autorizaciones: el Centro Directivo de la prisión cuando se trate de permisos de dos días como máximo y del juez de vigilancia penitenciaria si se trata de más días. Si la decisión de la Junta de Tratamiento fuese , por el contrario, negativa, ésta podría impugnarse ante el juez de vigilancia.

De esta forma, Iñaki Urdangarín podrá solicitar a partir del 28 de noviembre permisos de salida de hasta una semana. Dado la cercanía de las fiestas navideñas, todo hace indicar que solicitará uno de ellos por el espacio de tiempo en las inmediaciones de los días centrales de Navidad. Esa petición debe cursarla con semanas de anterioridad, para que, en el supuesto de una negativa por parte de la Junta de Tratamiento, pueda resolver el juez de vigilancia el correspondiente recurso.

De esta forma, todo hace indicar que el ex duque de Palma podrá estar con su mujer, la Infanta Cristina, y sus cuatro hijos en esas fechas tan señaladas en el calendario. Y, de forma periódica, a partir de entonces, podrá salir unos días de la prisión abulense para disfrutar de la libertad.

Apoyará a un técnico del Hogar en psicomotricidad

Primer día de voluntariaro de Iñaki Urdangarín en el Hogar Don Orione donde personas con discapacidad «extrema» le esperaban para que fuera sus manos, para que les acompañe o simplemente les cuente cosas. Allí le esperaba el director del centro, Paco Sánchez, con quien se entrevistó para concretar en qué podía encajar mejor a la hora de prestar su ayuda –finalmente se le ha designado al área de psicomotricidad– y le enseñó las instalaciones. Algunos de las personas con discapacidad que saben quién es ya se lo habían pedido para que les ayudara a ellos «el guapete alto». Llegó a las 10:00 de la mañana procedente de la cárcel de Brieva (Ávila). A las puertas le esperaban numerosos periodistas a los que Urdangarín muy amable dio las gracias. En el auto del juez indica que prestará su voluntariado en un máximo de ocho horas dos veces a la semana, y regresará a prisión a primera hora de la tarde. Urdangarín apoyará a un técnico, vestirá la camiseta común de los voluntarios del centro y, en principio, tiene libertad de movimientos, pudiendo recibir visitas, según indicó el director del Hogar a los medios.