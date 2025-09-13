Vox se acomoda entre los "ultras" que desafían a las instituciones europeas

"Estamos orgullosos de ser ultras". Con descaro y enfocados en derribar la credibilidad y las acciones de los organismos europeos, las primeras pinceladas del acto de Vox en el Palacio de Vistalegre no se alejaron de la crispación trasladada al Congreso de los Diputados. Sin la presencia de los primeros espadas como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán o el vicepresidente italiano, Matteo Salvini, los delegados europeos afincados en la ultraderecha, replicaron la medida estrella de la formación de Santiago Abascal que sustenta su programa político en la inmigración.

Pasadas las 11:00 de la mañana, la diputada por Baleares, Rocío de Meer, iniciaba el acto en el Palacio Vistalegre con un alegato a la memoria de Charlie Kirk, asesinado esta semana en Estados Unidos y que generó un gran debate entre los grupos parlamentarios. Para fomentar su "reconquista", el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cargó contra los sectores progresistas que justificaron la muerte de la pieza fundamental en la campaña electoral de Donald Trump, aseverando que "la izquierda totalitaria se ha acostumbrado a la censura y perseguir la disidencia, ya sea en España o cualquier nación del mundo".

Ante los buenos resultados en los sondeos electorales del Partido Popular, desde las entrañas de la sede general de la formación liderada por Abascal se fomentaron las campañas publicitarias contra la inmigración. Sin contradicciones entre sus compañeros en el Parlamento Europeo, se incentivó la búsqueda de un chivo expiatorio para romper con las directrices de la Unión Europea en materia migratoria replicadas por los organismos no gubernamentales. Para el diplomático francés, Fabrice Leggeri, las decisiones de Ursula Von der Leyen fomentan la llegada de los cayucos al Viejo Continente.

Sin confianza en las instituciones

Fuera del capítulo migratorio sobre el que han virado las primeras consignas en el Palacio de Vistalegre, la nula confianza de los camaradas de Vox en las instituciones se vertió contra la figura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, insinuando que su organismo, en referencia a la candidatura de Marine Le Pen rechazada por un presunto delito de desviación de fondos, intervino en la decisión de los magistrados franceses.

Para la eurodiputada de la formación liderada por Marine Le Pen, Pascale Piera, sin respetar la decisión judicial, que considera "un escándalo" fuera del sistema democrático, parafraseando los pensamientos promovidos fuera de las democracias liberales en la primera mitad del siglo XX.

Con el mismo talante que la diplomática francesa, la comisaría ministerial húngara, Bolya Boglarka, dibujó un triángulo para ejemplificar el funcionamiento de la sociedad europea. Bajo su criterio, la panorámica está conformada por el dinero, los medios y las ONGS que fomenta una encrucijada para Europa.

La incógnita de Giorgia Meloni

Con una reducida respuesta de los principales líderes ultraliberales, el presidente de Vox, Santiago Abascal, aprieta las tuercas a Georgia Meloni para obtener su intervención en la jornada dominical y alentar las consignas promovidas en Italia. Sin el soporte de las manillas del reloj espera cerrar la presencia de la ministra italiana.

De manera telemática y desde su país natal comparecerá el presidente de Argentina, Javier Milei, que canceló su presencia en el Palacio de Vistalegre. Los malos resultados en los comicios de Buenos Aires y las acusaciones que se ciernen sobre la figura de su hermana, Karina, provocaron un nuevo plantón a Santiago Abascal.

Arropado por sus compañeros de partido y por los militantes de la formación, que se agolparon en las butacas en una nueva edición de 'Europa Viva', Santiago Abascal cerrará la convención con un discurso centrado en el fenómeno migratorio y la protocolaria fotografía familiar con los principales representantes de 'Patriots' y con los altos cargos de Vox.