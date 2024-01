Vox anuncia una concentración frente al teatro de La Abadía que estrena la obra "Altsasu"

Con el lema "por la dignidad de la Guardia Civil y contra el blanqueamiento del terrorismo", el partido que lidera Santiago Abascal ha hecho una denuncia pública de la obra que "fomenta el odio a España, justifica las agresiones que sufrieron los guardias civiles y sus novias en Alsasua a manos de los filoterroristas". La obra "Altsasu" está basada en la agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas por el que fueron condenados los agresores por delitos de "atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas". Con motivo del estreno de esta obra, Vox convoca a manifestarse el próximo jueves 18 de enero, a las 19:00 ante las puertas del teatro y lamenta que -el teatro- esté "financiado" por la Comunidad de Madrid.

La madre del que fuera teniente agredido en Alsasua, Inmaculada Fuentes había remitido una carta a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso a la que solicitaba "ayuda" y le pedía que no se subvencione al teatro ante la "pantomima" que pretenden representar de lo que ocurrió en 2016.

Fuentes destacaba en dicha carta que la obra es "ficticia, es decir; una mentira" y advertía de que una vez más "tenemos que soportar una nueva agresión desde ese entorno -proetarra y de la izquierda abertzale- que justifica blanquea, tergiversa y manipula la verdad de lo que sucedió".

En dicha misiva, la madre del entonces teniente de Alsasua destaca que cuando tuvieron conocimiento de esta obra de teatro pensaron que no saldría del País Vasco ya que la función cuenta con financiación del Gobierno Vasco pero "no imaginamos que contaría con el apoyo indirecto de la comunidad -de Madrid-.

Y es que, según indicó el consistorio, el Ayuntamiento de Madrid no le dirá al teatro de La Abadía "qué programar" por "respeto". La Abadía es una fundación privada en cuyo patronato están representadas las tres administraciones "garantizando la independencia artística y la libertad de creación". Desde febrero de 2022 está dirigida artísticamente por Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias.

Desde la consejería de Cultura de Madrid se pusieron en comunicación con Inmaculada Fuentes -tras conocer por los medios que había remitido una carta a Ayuso- y le mostraron que "por su puesto" rechazaban este tipo de obras aunque indicaron que no pueden prohibirla ya que la comunidad de Madrid no se mete en la programación del teatro. En la misma línea y según indicaron desde la comunidad de Madrid a este periódico es el teatro -el que está subvencionado por la comunidad- y quien decide la programación de las obras por lo que destacan que "no tiene nada que ver" con ello. Asimismo, aseguran que "por supuesto, no estamos de acuerdo con que eso que se llama Altsasu".