Polémica en el teatro de La Abadía de Madrid: llega la obra "Altsasu"

La polémica está servida. El Ayuntamiento de Madrid no le dirá al teatro de La Abadía "qué programar" por "respeto" ante la llegada de 'Altsasu' del 18 al 28 de enero, con las críticas por parte de Vox, ha informado el director de Programas y Actividades Culturales, Rafael Cabrera.

La obra de María Goiricelaya, nominada a dos premios Max, ha llegado a la comisión municipal de manos del concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, que ha preguntado qué partida del Ayuntamiento recibe el teatro de La Abadía, que ha decidido programar este montaje "en las actuales circunstancias que vive España".

"La obra está basada en el ataque terrorista en un bar de Alsasua a dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas", ha declarado Martínez Vidal. Cabrera, por su parte, ha apuntado que el modelo de gestión de La Abadía es "singular pero con muy buenos resultados".

La Abadía es una fundación privada en cuyo patronato están representadas las tres administraciones "garantizando la independencia artística y la libertad de creación". Desde febrero de 2022 está dirigida artísticamente por Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias.

Martínez Vidal, a su vez, le ha preguntado al director general "¿cuál es el límite de la libertad de creación, el que establece normalmente el artículo 20 de la Constitución española? El respeto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen", se ha autocontestado.

Desde Vox consideran que 'Altsasu' "ofrece una visión absolutamente distorsionada y próxima a las tesis proetarras de la brutal agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus novias en la localidad navarra en 2016 y que se saldó con ocho condenados por el Tribunal Supremo".

"No parece el momento"

"Gracias a Pedro Sánchez, los destinos de España los deciden separatistas y proetarras. No parece que sea momento para que una obra de teatro venga a blanquear la violencia terrorista. Su directora ha afirmado en una entrevista que pretende reflejar el dolor y el cuestionamiento de la justicia que, según ella, en el caso de Alsasua, fue desproporcionada", ha condenado Martínez Vidal.

En Vox también han criticado que la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso "tampoco parece estar dispuesta a hacer gran cosa porque su consejero de Cultura, Mariano de Paco, ha dicho en la Asamblea de Madrid que no hay que tenerle miedo a la libertad de expresión".

"Nosotros no le tenemos miedo pero la libertad de expresión y creación no obligan, bajo ningún concepto, a que con el dinero de los madrileños se financie una obra que presenta una visión sectaria y que simpatiza con los postulados de la banda terrorista ETA", ha argumentado.

Rafael Cabrera Lláhue ha detallado que, durante ejercicios anteriores, el Ayuntamiento ha venido haciendo una aportación anual de 50.000 euros al Teatro de la Abadía. En el proyecto de presupuestos de 2024 está previsto aumentarla hasta los 75.000 euros.

"El Teatro de la Abadía se ha ganado una reputación de excelencia a lo largo de sus casi 30 años de historia, que lo han convertido en un referente de las artes escénicas en toda España", ha defendido. En cuanto a su programación y su relación con la aportación que hace el Ayuntamiento, el director general no entrará. "No puedo y no debo. Nuestra postura es siempre la del más absoluto respeto a la programación definida por las direcciones artísticas de los distintos centros", ha remarcado.