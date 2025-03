Vox desinfla el optimismo de López-Miras para negociar los presupuestos: "Sigue todo igual"

Vox desinfla el optimismo del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras quien ha expuesto ante los medios de comunicación que no acogerá más menas y pide a la UE cambios en el Pacto Verde. Sin embargo estas palabras "no son suficientes" para los de Abascal que aseguran que hace falta "más". "Sigue todo igual que antes", aseguran fuentes de Vox a LA RAZÓN.

Los de Abascal mantienen su disposición a negociar los presupuestos autonómicos, pero insisten que para ello tiene que haber gestos y la declaración que ha hecho el López-Miras no se parece en nada a la institucional que llevó a cabo el presidente de la Comunidad de Valencia, Carlos Mazón, apuntan las mismas fuentes. Insisten en que el "camino Mazón" es la vía para sentarse a negociar y para ello deben hacer una declaración institucional pero no como la del presidente murciano que no ha dicho que hará todo lo posible para combatir el Pacto Verde o los menores extranjeros no acompañados. "Lo que ha dicho es lo que dice siempre el PP, no se ha movido en su discurso". Tiene que ser una "declaración expresa, no algo titubeante diciendo esto es en lo que creemos y tiene razón Vox. La declaración tendría que ser más contundente", apuntan fuentes del partido.

Para Vox siguen presentes las dos condiciones inamovibles: que los gobiernos autonómicos del PP rechacen explícitamente el Pacto Verde Europeo y se opongan a la acogida de menores extranjeros no acompañados (menas) de manera institucional, no que diga que no van a acoger más. Además, ya insistieron en que Murcia su presidente tendría que hacer un esfuerzo después de que en medio de un intento de negociación los de Fernando López-Miras quieran llevar a cabo una asignatura de lengua árabe en los colegios. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya advirtió este sábado de que si no se elimina este programa que lleva a la "islamización de España" no se llegará a ningún pacto. De hecho, el portavoz de Vox ya explicó ayer que en Murcia la negociación estaba más complicada "si uno se dedica a decir que van a impulsar la religión islámica". En Murcia "tendrán que hacer algo contundente si quieren que nos sentemos en una mesa a negociar presupuestos. No vemos ahora mismo ganas. El PP ahora mismo está desubicado", apuntaron desde el partido.

En el reparto de menas los barones populares han asegurado que "cumplirán con la legalidad" pero no acogerán más menores si el Gobierno no les proporciona más ayudas. Ante esto, Vox ha insistido que de repartirse los menores extranjeros por las comunidades exigirán que se les haga a esos menores unas pruebas de edad a todos los menas algo que ya se hizo en Aragón. Este gesto para ellos es "importante" porque sería una forma de trasladar "un mensaje de oposición a las políticas migratorias". Fúster ha explicó ayer que, cuando se llevaron a cabo dichas pruebas en Aragón se comprobó que una mayoría de los considerados menores extranjeros no acompañados no eran ya menores y al ser ya adultos les puede devolver a sus países de origen.