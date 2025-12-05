Vox se desvía ante las elecciones de Extremadura y se apoya en Abascal como imagen de campaña

Ya es oficial. Desde esta pasada madrugada, los representantes políticos cuentan con la potestad de reclamar a los extremeños su apoyo para las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Con la pegada de carteles, que cada vez cuenta con menos adeptos y voluntarios, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, celebró su cumpleaños, mientras que los líderes del PSOE, el imputado Miguel Ángel Gallardo o el representante de Vox, Óscar Fernández, cumplieron con la tradición.

Junto con las otras nueve candidaturas, todos los miembros de los partidos imprimieron para farolas y sitios estratégicos sus fotografías para darse a conocer entre los electores. Entre las doce candidaturas que se presentan entre las diversas circunscripciones, Vox ha juntado la imagen del candidato, Óscar Fernández, junto a la del presidente de la formación, Santiago Abascal en los carteles que han sido expuestos y que se mantendrán hasta los últimos coletazos de la campaña electoral. A diferencia del resto de partidos, la formación con sede en Bambú ha sido la única que ha incluido a su jefe de filas a nivel nacional.

Aunque no hayan utilizado a su líder a nivel nacional, existen dos excepciones que han optado por no apostar por su candidato. Ciudadanos que ha presentado como candidato a Ignacio Segura Rama y que busca entrar en la Asamblea ha optado por una silla vacía que representa el "vacío que dejan los jóvenes" que abandonan Extremadura en busca de nuevas oportunidades como cartel de campaña. Misma opción ha utilizado 'Escaños en Blanco', que aspiran a dejar huecos en la Junta de Extremadura para mostrar su descontento. Antes deben recibir el apoyo necesario.

21D.- Ciudadanos llama a "hacer volver Extremadura" con una campaña marcada por "sillas vacías de miles de extremeños" Ciudadanos Europa Press

Fuera de los principales favoritos, a excepción de Vox que ha rellenado su cartel con dos dirigentes, el resto de partidos han optado por el ángulo tradicional. El candidato en la región como icono de la campaña.

El apoyo de Abascal ante las elecciones de Extremadura clave en la estrategia de Vox

El presidente de la formación, Santiago Abascal, ha multiplicado su agenda en Extremadura y ha asegurado que "no es el candidato" pero "que se ha enamorado" de la región extremeña en los cerca de 3.000 kilómetros que ha completado. Esta semana, a la espera de que se realice el acto que da de manera oficial inicio a la campaña programado para las 18:30, el jefe de la formación suma cinco declaraciones ante los medios de comunicación. Sumado a una entrevista que ha abierto distancias entre Guardiola y Abascal tras haber pedido la cabeza de la presidenta, el líder de la formación ha acaparado el impacto en la última semana antes de comenzar las elecciones.

Desde el pasado 3 de noviembre, una semana después del anuncio de las elecciones y con las negociaciones para valorar la investidura de Pérez Llorca como president de la Generalitat en su fase preliminar, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acudió a Plasencia para dar los primeros pasos en la precampaña igualando al bipartidismo. Abascal señaló que "Guardiola y Feijóo eran los grandes auxiliadores de Sánchez". Dos semanas después volvió a Extremadura para arremeter contra la candidatura de la presidenta de la Junta de Extremadura a quien tachó de "ser la candidata tapada de Sánchez".