Vox reclama que Sánchez declare en el Juzgado por el caso de Begoña Gómez

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha intervenido en la Diputación Permanente de la Cámara Baja para asegurar que la formación de Abascal apoyará la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la misma para que rinda cuentas sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a su familia.

En este contexto, Millán ha querido recordar la imputación de Begoña Gómez -mujer de Pedro Sánchez-, motivo que ha asegurado que en otros países ya le hubiera costado la dimisión al jefe del Ejecutivo. Por ello, la portavoz de Vox en el Congreso ha reclamado que Sánchez comparezca en la causa judicial abierta por el 'caso Begoña Gómez'. "Más que comparecer en el Congreso, nosotros consideramos que Sánchez tiene que comparecer en un Juzgado", ha aseverado.

Del mismo modo, Millán ha continuado cargando contra la mujer del presidente del Gobierno: "Si eres un pequeño empresario y cometes un error en las facturas, te enfrentas a años de persecución administrativa, pero si eres Begoña Gómez y estás pentaimputada por malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, el Gobierno pone en marcha una campaña para desacreditar a jueces, bloquear la acción popular y reformar la ley", ha añadido.

Vox exige la comparecencia de García Ortiz

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Congreso ha denunciado que el Gobierno siga manteniendo su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se sentará en el banquillo acusado por filtrar a la prensa un correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que este aludía a dos presuntos delitos fiscales.

En este sentido, Millán ha asegurado que "más grave que su imputación [del fiscal general del Estado] es el empeño del Gobierno en respaldarle", motivo por el que ha acusado a García Ortiz de ser "un peón más de la trama corrupta de Moncloa".

Por este motivo, la dirigente de Vox ha concluido demandado "una restauración moral del sistema, porque una nación únicamente puede sostenerse si hay verdad, Justicia y responsabilidad; y lo único que ofrece este Gobierno son mentiras, privilegios para los suyos y arbitrariedad".