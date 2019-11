Foto de familia de los 52 de Vox en el Congreso. Santiago Abascal ha reunido a sus diputados para hacerse su tradicional foto de familia en la escalinata del Congreso de los Diputados. Minutos antes, el líder de Vox daba cuenta de las líneas que van a regir la oposición del Grupo. Abascal aseguró compartir la reflexión del ex presidente del gobierno, José María Aznar de plantea una “gran alianza” para frenar los populismos y consideró que en esa ecuación estarían PP, Cs y PSOE. Ante ese escenario “no tendremos nada que objetar” pero dejó claro que su formación votará “en contra de todo lo que sea un gobierno del PSOE”.

Los de Abascal seguirán defendiendo las líneas de su programa electoral “sin complejos” y mantienen la idea de que España devuelva a todas las personas ilegales que entren en nuestro territorio sean mayores o menores de edad a lo que, puntualizó que luego se demuestran que en muchos casos algunos de esos menores son mayores de edad también.

En esa foto de familia, Santiago Abascal posó con un ejemplar de la obra "Defensa de la Hispanidad", de Ramiro de Maeztu, y ha ligado la negociación del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, a la desaparición del exgeneral chavista. El presidente de Vox consideró vinculante la "fuga inquietante" del exgeneral chavista venezolano Hugo Carvajal con el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez con Pablo Iglesias como vicepresidente.

"Tenemos todas las sospechas porque Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo", dijo Abascal en una rueda de prensa antes de hacerse la foto de familia.

Hugo Carvajal, que tiene su domicilio en Madrid y fue jefe de la contrainteligencia con los presidentes venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se encuentra en paradero desconocido desde que la Audiencia Nacional falló el pasado 8 de noviembre a favor de extraditarle a Estados Unidos, que lo reclama por narcotráfico. Para Abascal, resulta "sorprendente" que se haya producido esta "fuga", por lo que su grupo pedirá la comparecencia en el Congreso de los responsables del Ministerio del Interior para explicar lo sucedido y estudiará la posibilidad de emprender acciones en los tribunales.

Advirtió de que los diputados de Vox van a ser una "garantía constitucional" frente a las leyes "liberticidas" del Gobierno de coalición y a "cualquier intento de lesionare aún más la separación de poderes.

Consideró que el gobierno "del frente popular" -PSOE y Podemos- que va camino de consolidarse si alcanza la mayoría en el Congreso "nos podría haber ahorrado unas elecciones" y que lo que "no aspira al bien común" sino a "repartirse un botín institucional en forma de ministerios".

Por otra parte Abascal, tras ser preguntado por los periodistas se refirió a las declaraciones de la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid que dijo que dijo que “el feminismo es cáncer" y aseguró que no podría el feminismo como asignatura en los colegios, sino que optaría por "costura". "Empodera mucho coser un botón". El líder de Vox criticó de nuevo el "feminismo supremacista" y defendió las declaraciones de su diputada en la Asamblea de Madrid Alicia Rubio. "Yo creo que nos vendría bien a todos aprender a coser, incluso a mí", aseguró el líder del partido. Abascal cree que, "como en casi todas" las informaciones, las declaraciones de su compañera de partido tendrán un "ámbito de retorcimiento", pero insistió en que su formación cree que "el feminismo supremacista es un problema para muchas mujeres" y que "no las representa", igual que "los lobbys LGTB no representa a los homosexuales". "He de decir que a Vox le votan muchas mujeres y muchas personas homosexuales que se identifican con ese tipo de planteamientos", dijo.