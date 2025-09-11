Yolanda Díaz desvela que llamó al PP para negociar la reducción de la jornada laboral y Juan Bravo la acusa de mentir

El debate de la reducción de la jornada laboral sigue teniendo ecos este jueves. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que intentó reunirse con el PP para negociar la medida y que el partido de Alberto Núñez Feijóo dejó a su equipo tirado. Esto es algo que el PP, directamente, asegura que es mentira.

En una entrevista en Onda Cero, Díaz ha asegurado que llamó al PP para negociar la reducción de la jornada laboral, su medida estrella y que ayer decayó en el Congreso de los Diputados. Según la vicepresidenta, la cita para negociar se iba a producir en julio y el PP, finalmente, no acudió.

Esta afirmación ha provocado la reacción del portavoz económico del PP, Juan Bravo. En la red social X, ha acusado a la vicepresidenta segunda de mentir por decir que habían llamado al PP para negociar. El periodista Carlos Alsina, que ha sido el encargado de entrevistar a Díaz, ha preguntado a la vicepresidenta por esta publicación de Bravo.

"En Derecho decimos que donde hay papeles, las barbas se callan", ha respondido Díaz. "Llevamos por carta instando al PP desde el mes de julio, desde mi Gabinete y por teléfono. Nos habían dado una fecha en julio y el portavoz [en referencia a Borja Sémper] la confirmó y rectificaron", ha añadido la vicepresidenta.

"A pesar de que les hemos instado en numerosas ocasiones, no han tenido la institucionalidad de sentarse. No creo que el señor Bravo quiere que publique las cartas, con entrada y registro. Donde hay papeles, las barbas se callan", ha añadido.

Durante la entrevista, Díaz ha arremetido contra el PP y Junts por haber votado en contra de la reforma para reducir la jornada laboral y les ha acusado de "fastidiar la vida" a 12 millones de personas.