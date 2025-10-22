Yolanda Díaz echa balones fuera tras su lapsus en el Senado y culpa al PP: "Se toman la corrupción a broma"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, protagonizó ayer un curioso momento en el Senado, cuando un lapsus durante la Sesión de Control le llevó a afirmar que "queda Gobierno de corrupción para rato".

Ante lo que muchos consideran una "traición del subconsciente", la lideresa de Sumar trató de enmendar su error instantes después de pronunciar estas palabras al asegurar que la palabra que buscaba utilizar era "conciliación" y no "corrupción", especialmente cuando la bancada popular en la Cámara Alta reaccionó levantándose para aplaudir la "sinceridad" de Díaz.

Sin embargo, el equipo de comunicación de la vicepresidenta segunda no quedó satisfecho y decidieron sacar rédito a la confusión de la gallega para, al tiempo que utilizaba un tono humorístico para salir del paso, echar balones fuera y culpar al Partido Popular por su narrativa y su forma de actuar.

"Jajaja. Bueno, pues sí. He tenido un lapsus en el Senado, y lo he tenido porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control", comienza explicando Yolanda Díaz en el vídeo publicado anoche en su perfil oficial de TikTok. "Estaban [desde el PP] a gritos y no paraban de interrumpirnos", continúa explicando, mientras inserta un vídeo del presidente del Senado rogando a la bancada popular que guardasen las formas.

De esta manera, Díaz prosigue acusando a la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, de tomarse la corrupción "a choteo", pues "los gritos y algarabías" impedían que la vicepresidenta pudiese concentrarse en su discurso. "Son unos maleducados. Siento decirlo, pero es la verdad", exclama en el vídeo.

"En todo caso, lo que hoy intentaba decir es que la corrupción es muy grave en España y que desde Sumar hemos llevado una iniciativa adelante para, por primera vez en España, tener una Agencia pública anticorrupción, y curiosamente, el Partido Popular, que se toma de broma la corrupción, votó en contra, impidiendo que esta medida pudiera salir adelante", continúa explicando la gallega.

Así, la vicepresidenta segunda introdujo su discurso -mediáticamente eclipsado en el Senado por su "lapsus"-: "Y hoy lo que quería anunciar en el Senado es que vamos a llevar una reforma integral del despido para pedir que las personas trabajadoras que denuncien casos de corrupción, como por desgracia ha pasado muchas veces en nuestro país, no puedan ser despedidos".

Todo ello para, finalmente, acusar al Partido Popular de una corrupción que, por el momento, parece salpicar al PSOE y a su organización, y a nadie más. "En todo caso, ellos se ríen de la corrupción y nosotros lo que hacemos es combatirla", finalizó Díaz su vídeo en referencia al Partido Popular, pues a su juicio ellos se la toman "a broma" y tan solo Sumar se dedica "a combatirla".