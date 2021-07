Nintendo presenta la nueva Nintendo Switch OLED

Nintendo presenta su nueva consola. La Nintendo Switch OLED será la sucesora de la actual videoconsola y traerá consigo varias mejoras en cuanto al hardware.

Para empezar, su pantalla reduce el marco haciendo que ésta pase de tener 6.2 pulgadas a 7 pulgadas de pantalla. No obstante, las medidas de la misma no variarán, aunque la sensación de ver los juegos en mayor tamaño será una evidencia. Pese a ello la resolución de la misma no variará y se mantendrá en 720p.

Por otro lado, la patilla trasera ocupará toda la parte posterior con la peculiaridad de que a diferencia de la actual esta podrá ser regulable a la inclinación que desee el usuario.

En cuanto al almacenamiento del dispositivo, el cambio entre la primera y la nueva será del doble. De los 32GB que ya se han conocido pasará a 64GB.

Uno de los puntos donde mayor hincapié se ha hecho en el teaser de presentación ha sido en un notable cambio en el audio de la pantalla portátil. Las mejoras de los altavoces a priori no parecen haber cambiado en exceso. Sin embargo, es uno de los motivos que ofrece la compañía para hacerse con una en su lanzamiento el próximo 8 de octubre.

Hablando de fechas, este lanzamiento no será mundial ya que en México y Latinoamérica han especificado que su venta estará programada para “la temporada de fiestas de 2021”.

Por último, una de las peticiones más repetidas por los fans era la inclusión de un puerto LAN para poder conectar la consola a la red de forma cableada ya que la perdida de conexión ha provocado que en títulos como Mario Maker 2 haya tenido varios problemas de lag en partidas online.

¡Presentamos la nueva incorporación a la familia #NintendoSwitch! Nintendo Switch (modelo OLED) sale a la venta el 08-10. Ofrece la versatilidad de Nintendo Switch y dispone de una nueva pantalla OLED de 7 pulgadas, soporte ancho ajustable y más.



Info: https://t.co/6mKRIN5Ga6 pic.twitter.com/T8bdPU9pP3 — Nintendo España (@NintendoES) July 6, 2021

Respecto al precio de venta, las variaciones entre la actual (319 euros) y la OLED es de tan sólo 31 euros, ya que pasaría a costar 350 euros como síntoma de los cambios que se han añadido.

Nintendo Switch ha sido la niña mimada de la compañía japonesa que, desde su lanzamiento en 2017, ha visto como sus ventas han ido creciendo exponencialmente a los títulos que los fans más deseaban.

Sin embargo, las quejas habituales de los usuarios llenaban los rincones de las redes sociales hablando tanto de la falta de una calidad superior de la pantalla portátil, como de ciertos elementos del hardware que no comprendían que no pudiera tener (como el puerto ethernet).

Pese a ello, la consola ha sido una de las más vendidas de la historia poniéndose como el baluarte principal de las plataformas de videojuegos actuales.

Con el E3 y los Nintendo Direct, los fans esperaban que tras 4 años desde su lanzamiento hubiera algo novedoso más allá de los títulos que se fuesen a lanzar en un futuro. Los rumores de una posible Nintendo Switch Pro se hacían bastante eco. Con la llegada de esta nueva consola y en vistas de tan sólo unas leves mejoras, el público se ha echado encima en vistas a que no han mejorado en exceso las características que demandaban.

Pese a ello, todo apunta a que estas mejoras tendrán una mayor relevancia en la creación de nuevos títulos ya que algunos como Breath of The Wild 2 o Pokémon Perla Reluciente necesitarán de una mejor calidad visual para que sean disfrutados al máximo.