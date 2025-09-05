Alertan por la conducción errática de un camionero que cuadruplica el límite de alcohol

La Guardia Civil de Tráfico detiene al conductor de un camión articulado en la autovía A-5, a la altura de Trujillo (Cáceres), tras recibir varias llamadas de alerta que avisaban de una conducción errática. El aviso llegó al Centro de Emergencias 112 de Extremadura, que trasladó la incidencia a la central de la Guardia Civil (062).

Los agentes se movilizaron de inmediato y localizaron el vehículo pesado, confirmando que circulaba de forma peligrosa. Finalmente, consiguieron interceptarlo de manera segura en un área de servicio situada en el kilómetro 245, sentido Madrid, evitando un posible accidente.

Al realizar la prueba de alcoholemia, el conductor arrojó un resultado de 0,68 miligramos por litro en aire espirado, una cifra que cuadruplica el límite legal para conductores profesionales, fijado en 0,15 mg/l. Ante este resultado, el hombre, de 51 años, fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, y el camión quedó inmovilizado.

El caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo. El conductor se enfrenta ahora a penas de entre 3 y 6 meses de prisión, multas de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la retirada del carné de conducir de 1 a 4 años, tal como contempla el artículo 379.2 del Código Penal.